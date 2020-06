Traditionsmarke zieht weg – Bally schliesst Berner Filiale Die ehemals schweizerische Luxusmarke Bally gibt den Standort Bern auf. Es kommt zu Entlassungen.

Bald Geschichte: Die Bally-Filiale an der Kramgasse 55. Bild: Nicole Philipp

Die Traditionsmarke Bally schliesst auf Ende Woche ihre Filiale in der Stadt Bern. Dies schreibt die «Berner Zeitung» am Dienstag. Mit dem Ende des Bally-Geschäftes nach fünfzehn Jahren an der Kramgasse verlieren fünf Angestellte ihre Stelle. Gemäss BZ verzichtet Bally auf einen Ausverkauf. Übrig gebliebene Ware werde an andere Filialen in der Schweiz verschickt.

Vor dem Umzug in die untere Altstadt war Bally in Bern prominent vertreten: Während 60 Jahren im «Bally-Haus» an der Spitalgasse. Die 1851 gegründete Schuh- und Taschenfirma Bally wuchs vor allem nach dem zweiten Weltkrieg bis zur Erdölkrise 1973. Danach wurde die Firma mehrmals verkauft, zuletzt 2018 nach China an den grössten Textilkonzern des Landens, Shandong Ruyi.

( zec )