Für 19 Nationen geöffnet – Bali empfängt Gäste aus Liechtenstein – aber nicht aus der Schweiz Auch Thailand öffnet seine Grenzen für geimpfte Touristen aus fünf Ländern. Aber auch diese Destination bleibt für Schweizer Reisewillige tabu – im Gegensatz zu deutschen Ferienhungrigen.

Bali hofft auf eine baldige Wiederbelebung des wichtigen Tourismus – vorderhand ohne Feriengäste aus der Schweiz. Foto: Corola Frentzen (DPA/Keystone/Archiv)

Die beliebte indonesische Ferieninsel Bali empfängt ab sofort wieder vollständig geimpfte Touristen aus ausgewählten Ländern. «Nach der Anweisung des Präsidenten erlauben wir Besucher aus 19 Ländern, wieder nach Bali und auf die Riau-Inseln zu reisen», hiess es in einer Mitteilung des Pandemie-Beauftragten der Regierung, Luhut Pandjaitan, am Donnerstag.

Zu den Staaten auf der Liste zählen unter anderem Indien, Japan, Neuseeland, Italien, Frankreich und Spanien. Diese Staaten hätten nach Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Coronavirus unter Kontrolle, so Pandjaitan. Die Schweiz steht allerdings nicht auf der Liste, wohl aber Liechtenstein.

Mehrere Bedingungen müssen erfüllt sein

Der internationale Flughafen Ngurah Rai auf Bali wollte noch am Donnerstag wieder für internationale Flüge öffnen. Interessierte Feriengäste müssen über Bali oder die beiden Flughäfen auf den Riau-Inseln in Batam und Bintan nach Indonesien einreisen. Neben einem Impfpass brauchen sie einen negativen PCR-Test und eine Hotelreservierung. Zunächst müssen alle Feriengäste zudem fünf Tage in Quarantäne in dem gebuchten Hotel.

Corona auf Bali Wer keine Maske trägt, muss Liegestütze machen Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante hatte der südostasiatische Inselstaat Indonesien mit 270 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern im Juni und Juli eine schwere Virus-Welle erlebt. Teilweise wurden mehr als 50’000 Neuinfektionen am Tag gemeldet. Jedoch gehen die Zahlen seit Wochen zurück. Mittlerweile liegen sie bei weniger als 1500 am Tag.

Indonesien war lange eines der am schwersten betroffenen Länder der Region. Insgesamt wurden bislang 4,2 Millionen Fälle bestätigt. Etwa 143’000 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Der wichtige Tourismussektor liegt seit eineinhalb Jahren fast komplett am Boden. 2019 waren noch mehr als sechs Millionen Gäste auf die für ihre Tempel, Reisfelder und Strände bekannte Insel gereist.

Thailand: Nur geimpfte Personen aus fünf Ländern

Auch die Behörden in Thailand haben reagiert und am Donnerstag den touristischen Öffnungsplan von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha bestätigt. Ab dem 1. November dürften vollständig Geimpfte aus fünf Staaten wieder quarantänefrei in das südostasiatische Urlaubsparadies einreisen, teilte der Sprecher des Covid-Krisenzentrums (CCSA), Taweesilp Visanuyothin, nach einer Sitzung mit. Die Länder, die grünes Licht haben, sind Grossbritannien, die USA, Singapur, China und Deutschland – aber nicht die Schweiz.

Feriengäste aus diesen Staaten brauchen dann nur noch einen negativen PCR-Test für die Einreise. Eine Quarantäne ist nicht mehr nötig. Weitere Details zu den genauen Regeln wurden zunächst nicht bekannt. Jedoch sollen ab November auch mehr Provinzen für Touristen geöffnet werden, darunter die Hauptstadt Bangkok und die beliebte Provinz Krabi mit ihren Inseln und weissen Stränden. Die genaue Liste werde derzeit noch erstellt, berichtete die Zeitung «Bangkok Post».

Prayut hatte am Montagabend in einer Fernsehansprache die geplante Öffnung angekündigt und das CCSA und das Gesundheitsministerium angewiesen, den Plan bis zum Ende der Woche zu prüfen. Am Donnerstag betonte er erneut, dass Thailand in zwei Wochen für die Öffnung bereit sei.

«Viele Länder möchten, dass ihre Bürger Thailand besuchen», sagte er. «Es wird ein kleiner Anfang sein, damit die Menschen wieder einen Lebensunterhalt verdienen.» Der frühere General Prayut ist seit einem Putsch des Militärs 2014 an der Macht.

Tourismus liegt komplett am Boden

Gleichzeitig kündigten die Behörden weitere Lockerungen der derzeit noch in vielen Landesteilen geltenden Massnahmen an. Bereits ab Samstag werden die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen verkürzt: Statt von 22 bis 4 Uhr gelten sie dann von 23 bis 3 Uhr. Restaurants und Shopping Malls können somit wieder länger öffnen.

Abo Reise nach Phuket zu Corona-Zeiten Alles da, ausser Touristen Der für das Land mit 70 Millionen Einwohnern extrem wichtige Tourismussektor liegt seit eineinhalb Jahren fast komplett am Boden. Viele Menschen haben seither kein Einkommen mehr. Im vergangenen Jahr galt Thailand noch als Vorzeigeland im Kampf gegen die Pandemie – seit April erlebte der Staat aber seine bisher schwerste Welle. Die Infektionszahlen sinken nun langsam. Am Donnerstag wurden 11’200 Neuinfektionen und 112 Tote in Verbindung mit Covid-19 gemeldet.

SDA/fal

