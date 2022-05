Stockhornbahn AG plant Sanierung und Ausbau – Bald ein Hotel auf dem Stockhorn Die Verantwortlichen der Stockhornbahn wollen nicht nur ihr auf 2139 Metern Meereshöhe stehendes Gipfelrestaurant sanieren, sondern auch einen Hoteltrakt anbauen. Bruno Petroni

Die 50 Meter unterhalb des Gipfels liegende Bergstation am Stockhorn mit dem Bergrestaurant. Unter der Sonnenterrasse soll ein zweigeschossiger, angebauter Hoteltrakt zu stehen kommen. Foto: Bruno Petroni

Die Stockhornbahn AG verkündet ihr Vorhaben, neben der Erneuerung des vor 30 Jahren erbauten Gipfelrestaurants auch einen neuen Gebäudetrakt mit Hotelzimmern und einer Aussichtslounge zu bauen. Man habe bereits in früheren Zeiten mal Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Stockhorn angeboten, schreibt das Unternehmen in seiner am Auffahrtstag verschickten Medienmitteilung. Die Nachfrage nach attraktiven, exklusiven Berg- und Ausflugserlebnissen nehme stark zu.

Schäden an der Bausubstanz