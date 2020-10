Restaurants in Bern – Bald könnte es heissen: Heute geschlossen Die Zahl der Gäste ist in den letzten Tagen spürbar gesunken. Gastronomen erwägen, einzelne Restaurants vorübergehend zu schliessen oder nur noch an einzelnen Tagen zu öffnen. Carlo Senn

Zusätzliche Herausforderung für Berns Restaurants: Seit dem 24. Oktober müssen sie bereits um 23 Uhr schliessen. Foto: Marcel Bieri

Manchen Leuten ist die Lust vergangen, auswärts zu essen. Seitdem der Kanton Bern am letzten Freitag die Maskenpflicht ausgeweitet hat, stellt Roger Burkhardt, Vizepräsident von Gastro Stadt Bern und Umgebung, einen generellen Rückgang der Gäste fest. «Zum Glück haben wir die Kurzarbeit», sagt Burkhardt, der die Hotels Kreuz und Metropole in Bern führt. Seine Feststellung lässt sich nachweisen: Die Uni St. Gallen rechnet vor, dass die Ausgaben mit Debitkarten gegenüber der Vorjahreswoche um 18 Prozent gesunken sind.

Woran liegt das? Es dürfte mehrere Gründe geben, wie in der Szene vermutet wird. Die Leute haben wegen der hohen Fallzahlen Angst vor einer Ansteckung. Und die neue Bestimmung, dass nur vier Personen an einem Tisch sitzen dürfen, senkt die Freude am Besuch eines Restaurants. Ebenso wie die Sperrstunde um 23 Uhr.