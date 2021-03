Folgen der Testoffensive – Bald Einlass nur noch mit Negativ-Test? Niederschwellige Pop-up-Testzentren, Selbsttests zu Hause, Massentests an Schulen. Corona-Tests werden so alltäglich wie das Maskentragen. Was sind die Folgen? Andres Marti

Schon fast Routine: Corona-Test-Szene in der Welle 7. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Testoffensive kommt ins Rollen: Am Mittwoch hat der Kanton im Erdgeschoss der Welle 7 beim Bahnhof Bern ein temporäres Schnelltestzentrum eröffnet. Wer will, kann sich hier gratis über die Ostertage testen lassen. Das Spezielle an diesem Pop-up-Testzentrum: Man muss sich für den Antigen-Schnelltest vorher nicht mehr online anmelden. Das Resultat erfährt man ein paar Stunden nach dem Abstrich via SMS.

Mit dem Zentrum will der Kanton die Testkapazitäten deutlich erhöhen. Der Grund ist schon fast banal: «Es laufen nach wie vor zu viele Leute herum, die sich unwissentlich mit dem Coronavirus angesteckt haben», sagt der Sprecher der Berner Gesundheitsdirektion, Gundekar Giebel, vor Ort. Diese Leute will der Kanton mit niederschwelligen Angeboten wie in der Welle 7 dazu bewegen, sich testen zu lassen. Denn: «Je mehr das Angebot nutzen, desto besser», so Giebel.