Ersatz von Öl- und Gasheizungen – Bahn frei für die «Lärmschleudern» Wärmepumpen brummen und summen – und können deshalb unter Nachbarn Streit entfachen. Bereits in wenigen Wochen werden Regeln für den Einbau gelockert. Stefan Häne

Kann so laut sein wie ein Gespräch zwischen zwei Menschen: Eine Wärmepumpe im Garten vor einem Einfamilienhaus. Foto: Daniel Maurer (Keystone)

Wärmepumpen boomen. Letztes Jahr wurden gegen 34’000 installiert, Tendenz steigend, nicht zuletzt wegen des Ukraine-Kriegs. Immer mehr Hausbesitzer, die mit Öl oder Gas heizen, erwägen einen Wechsel auf die klimafreundlichere Alternative. Allerdings ist der Einbau, der heute kantonal geregelt ist, an den meisten Orten aufwendig: Es braucht eine Baubewilligung und diverse Nachweise, unter anderem zum Lärmschutz, was oft über mehrere Monate dauert.

Für die meisten Anlagetypen ist ein Aussengerät nötig, das vor dem Haus platziert wird. Es ist etwa so gross wie eine Kommode – und potenzieller Auslöser von Streitereien unter Nachbarn, die auch schon vor Gericht geendet haben. Denn Wärmepumpen brummen und summen. Sie können dabei etwa so laut wie ein normales Gespräch zwischen zwei Menschen werden. Kritiker sprechen von «Lärmschleudern».



Der Umstieg soll nun einfacher werden. Ende Juni tritt eine Neuerung in Kraft, die der Bund mit den Kantonen aufgegleist hat. Das bestätigt Markus Chastonay, Vorsitzender des Cercle Bruit Schweiz, der Vereinigung kantonaler Lärmschutzfachleute. Es geht um die Frage, in welchen Fällen Hausbesitzer sogenannt vorsorgliche Massnahmen zu treffen haben, also etwa eine Lärmschutzwand montieren, die Wärmepumpe anderswo aufstellen oder deren Betrieb zeitlich einschränken müssen. Dieser Punkt wird präziser als bis anhin geregelt. Dazu wird die Vollzugshilfe angepasst, mit der die kantonalen Lärmschutzfachleute die Lärmschutzvorgaben des Bundes umsetzen.

«Es können langwierige Gerichtsfälle vermieden werden.» Markus Chastonay, Cercle Bruit Schweiz

Neu müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, damit ein Hausbesitzer handeln muss: Die vorsorgliche Massnahme muss die Geräusche um mindestens 3 Dezibel senken. Zum Vergleich: Eine Reduktion um 10 Dezibel entspricht etwa der Halbierung des wahrgenommenen Lärms. Und weiter: Die Massnahme muss weniger als ein Prozent der Investitionskosten der Wärmepumpe ausmachen.

Zur Einordnung: Die Kosten einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus belaufen sich auf 30’000 bis 40’000 Franken. Bund und Kantone versprechen sich mehr Klarheit in der Praxis und als Folge davon weniger Zwist. «Es können teure und langwierige Gerichtsfälle vermieden werden», sagt Chastonay von Cercle Bruit Schweiz.

Klagen werden erschwert

Die Neuerung soll nur der Anfang sein. Geht es nach dem Nationalrat, sollen Hausbesitzer für die Umrüstung in Zukunft keine Baubewilligung mehr einholen müssen, eine Meldung an die Behörden soll genügen – genau so, wie es der Bundesrat bei Solaranlagen an Fassaden plant. Der Nationalrat hat am Donnerstag mit 158 zu 11 Stimmen den Bundesrat beauftragt, die Lärmschutzverordnung entsprechend anzupassen.

Für die Nachbarn hat der Schritt Konsequenzen: Es wird für sie schwieriger, gegen eine Wärmepumpe juristisch vorzugehen. Sie stünden neu in der Beweispflicht, müssten also selber mit einem Lärmgutachten beweisen, dass die Anlage zu laut ist. Das sei teuer, der Nachbar brauche fast immer einen Anwalt, sagt ein Bauexperte .

Einbau einer Wärmepumpenheizung in einem Wohnhaus. Foto: Francisco Paco Carrascosa

Die Befürworter argumentieren indes, die Behörden würden die Einhaltung der Lärmgrenzwerte auch im Meldeverfahren überprüfen. Die Anlagen seien zudem mittlerweile so leise, dass sie Anforderungen in aller Regel erfüllen würden. Ein ordentliches Baugesuch sei darum zu umfangreich, sagt Matthias Jauslin (FDP), der die Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz präsidiert. Es handle sich mittlerweile um ein Massengeschäft. «Unsere Gemeinden und Kantone werden mit dieser Flut von Baugesuchen unnötig überlastet.»

«Nachts kann auch ein leises Geräusch gesundheitsschädigend sein.» Gabriela Suter, Nationalrätin SP

Auch die Gegner sperren sich nicht gegen eine Vereinfachung des Verfahrens, wie sie versichern. Mit der Motion sehen sie aber das Vorsorgeprinzip verletzt, also den Kern des Umweltschutzgesetzes. Hauseigentümer müssten künftig punkto Lärmemissionen nicht mehr den besten Standort auswählen, sagt Nationalrätin Gabriela Suter (SP). Neu könnten die Anlagen ganz in der Nähe des Schlafzimmerfensters oder des Sitzplatzes des Nachbarn aufgestellt werden.

Und selbst wenn die Anlagen den Lärmschutzvorschriften entsprächen: «Viele Wärmepumpen hört man», sagt die Präsidentin der Lärmliga Schweiz. Gerade nachts könne auch ein leises Geräusch störend und gesundheitsschädigend sein.

Basel-Stadt als Vorbild?

Das Geschäft kommt nun in den Ständerat. Möglicherweise kommt es dort zu einem Kompromiss – mit Basel-Stadt als Vorbild. Seit 2020 besteht in Basel-Stadt für rund 80 Prozent aller Wärmepumpen nur noch eine Meldepflicht, auch für kleinere Anlagen im Aussenbereich. Eine Baubewilligung brauchen nur noch grössere Modelle im Aussenbereich. «Die Erfahrungen sind sehr gut, wir haben bisher keine Lärmklagen erhalten», sagt Nicole Ryf, Sprecherin des kantonalen Bau- und Verkehrsdepartements. Auch zum Wegfall der Bewilligungspflicht habe es keine «kritischen Rückmeldungen» gegeben.

Das dürfte nicht zuletzt mit dem technischen Fortschritt zusammenhängen. Moderne Wärmepumpen sind leiser als Geräte vor 35 Jahren. Sie brauchen nur noch bei sehr kalten Aussentemperaturen im Winter die volle Leistung, wenn also die Fenster in der Nachbarschaft in der Regel sowieso geschlossen sind, wie Fachleute der Zürcher Baudirektion erklären. Wird es draussen wieder wärmer, funktionieren die Anlagen mit reduzierter Drehzahl. Sie seien, so die Fachleute, damit viel leiser als alte Geräte.

Stefan Häne ist Redaktor im Ressort Inland. Er schreibt und recherchiert zum aktuellen Politgeschehen in der Schweiz. Mehr Infos

