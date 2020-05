Falsche Zahlen veröffentlicht – BAG muss Fallzahlen korrigieren Am Samstagmittag twitterte das Bundesamt für Gesundheit von 98 neu gemeldeten Coronavirus-Fällen – 47 mehr als am Vortag. Die hohe Zahl wurde am frühen Nachmittag nach unten korrigiert.

Daniel Koch ist der Delegierte des BAG für Covid-19 und gilt damit vielerorts als «Mister Corona». Er gibt wöchentlich als Experte Auskunft über die aktuelle Lage in der Schweiz. KEYSTONE

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat kurz vor Samstagmittag mitgeteilt, dass innerhalb eines Tages 98 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet wurden. Das wären gegenüber dem Vortag 47 gemeldete Fälle mehr gewesen. Am Freitag hatte das BAG 51 neu registrierte Fälle bekannt gegeben, am Donnerstag 50 und seit Montag jeweils zwischen 30 und 40 innerhalb eines Tages.

Kurz nach dem Mittag zog das BAG die über Twitter abgesetzte Meldung aber zurück und löschte den Tweet. Auf Anfrage heisst es beim BAG, die Zahl der 98 zusätzlichen Corona-Fälle gegenüber dem Vortag sei falsch gewesen. «Die korrekte Zahl der Fälle kennen wir nicht», sagte ein Sprecher. Wie es zur Kommunikation der falschen Fallzahl kam, konnte das BAG nicht sagen.

Die nächste Medienkonferenz mit Experten des Bundes findet am Montag um 14 Uhr statt, dann wird der Delegierte des BAG – oft ist das der mittlerweile landesweit bekannte Daniel Koch – den Fehler erklären müssen.

58 neu gemeldete Fälle

Am Nachmittag vermeldete das BAG dann neue, korrekte Zahlen. Demnach gab es in den letzten 24 Stunden 58 neu gemeldete Infektionen, sieben mehr als am Vortag.

Insgesamt gab es gemäss den Angaben der Behörde vom Samstag 30'572 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gab es 356 Ansteckungen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen betrug am Samstagmittag 1879.

Landesweit wurden bislang insgesamt 339'364 Tests durchgeführt. Davon waren nach Angaben des BAG elf Prozent positiv. Eine Person kann mehrere Male getestet worden sein. Das BAG empfiehlt Tests für alle Patienten mit Symptomen von Covid-19.

( anf/sda )