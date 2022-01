Coronavirus in der Schweiz - Pollen oder Corona? Hasel verursacht bereits Heuschnupfen | Swissmedic lässt Antikörper-Medikament befristet zu

Demo gegen Masken an Berner Schulen

Gegen 500 Personen haben am Montagabend in Bern gegen die Maskenpflicht ab der ersten Klasse an den Berner Schulen demonstriert. Der Umzug mit vielen Kindern führte vom Rathausplatz in der Altstadt bis auf den Bundesplatz.

In den sozialen Medien war zu einem «Familienausflug Bern» aufgerufen worden. Ziel sei es, ein friedliches Zeichen gegen die Spaltung der Gesellschaft zu setzen. «Wir wollen keine Maske ab der ersten Klasse», hiess es in dem Aufruf. An der Kundgebung wurde allgemein Kritik an den geltenden Corona-Massnahmen laut

Mit Dudelsäcken und Herzchen… Foto: Adrian Reusser (Keystone) … und sarkastischen Sprüchen demonstrierten am Montagabend um die 500 Personen in Bern gegen die Maskenpflicht an den Schulen. (10. Januar 2022) Foto: Adrian Reusser (Keystone) 1 / 2

Die Schulen rücken immer stärker ins Zentrum der Kritik der Massnahmengegner. Am Samstag demonstrierten in Bellinzona TI rund 400 Menschen gegen die Maskentragpflicht für Kinder an den Tessiner Grundschulen, die seit Montag gilt. (SDA)