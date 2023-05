«Bärnerbär» gegen TeleBärn – «Bärnerbär» greift die TV-Konzession von TeleBärn an Ein Projekt namens BärnTV möchte statt TeleBärn die Bewilligung bei den Behörden erhalten, um ein neues Berner Regionalfernsehen aufzubauen.

Heute noch Zeitung – bald schon auch auf Sendung? Foto: cse

Die Herausgeberin der Berner Gratiszeitung «Bärnerbär» bewirbt sich für die regionale Fernsehkonzession. Mit seinem Gesuch tritt das neu gegründete BärnTV gegen das in Bern etablierte TeleBärn an, da der Bund für die Region Bern nur eine Konzession vergibt. TeleBärn befindet sich im Besitz von CH Media – einem Joint-Venture von NZZ und AZ-Medien. IMS Marketing AG, die Vermarktungsagentur des SC Bern und Herausgeberin des «Bernerbär», hat am Dienstag über die Pläne informiert.