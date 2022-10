Auftakt am 11.11. – Bärner Fasnacht hofft auf Rückkehr zur Normalität Erstmals seit der Pandemie soll die Bärner Fasnacht 2023 wieder in gewohntem Rahmen stattfinden. Das Plakat und die Plakette wurden am Montag präsentiert.

Die Plakette für die Bärner Fasnacht 2023 wurde von Pedä Siegrist entworfen. Bild: zvg

Die Bärner Fasnacht soll 2023 erstmals seit der Pandemie wieder in gewohntem Rahmen über die Bühne gehen. Das Plakat und die Plakette wurden am Montag präsentiert.

Für das Werk verantwortlich ist die Berner Grafikerin, Illustratorin und Künstlerin Pedä Siegrist, wie die Veranstalter mitteilten. Der Auftakt zur fünften Jahreszeit in Bern folgt wie gewohnt am 11.11. um 11.11 Uhr, wenn der Fasnachtsbär in den Winterschlaf im Käfigturm begleitet wird.

Geweckt wird er am Donnerstag, 23. Februar 2023. Danach sollen die Berner Närrinnen und Narren festen, wie sie es sich gewohnt sind.

2020 wurde die sogenannte Bärenbefreiung am Donnerstag noch begangen; tags darauf musste die Fasnacht aber abgebrochen worden. Es war der Tag, als der Bundesrat alle Grossanlässe mit mehr als tausend Personen verbot. 2021 gab es lediglich eine virtuelle Fasnacht. 2022 fand das Volksfest in kleinerem Rahmen statt.

SDA/Miriam Schneuwly

