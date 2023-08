Bäckerei-Kette geht in Konkurs – Bei Chrigu Beck gehen die Lichter aus Steigende Kosten, fehlende Fachkräfte: Chrigu Beck meldet Insolvenz an. 90 Leute verlieren den Job. Stephan Künzi

Chrigu Beck ist Geschichte: Das Bäckerei-Unternehmen muss Insolvenz anmelden. Foto: Beat Mathys

Die Mitteilung, die der Burgdorfer Altstadtleist am Montagabend auf seiner Facebook-Seite publizierte, hat es in sich. Sie zeigt das vertraute Emblem des Bäckerei-Unternehmens Chrigu Beck, darunter steht in fetten Buchstaben als Überschrift: Insolvenzerklärung und Konkurs per 29. August 2023.

In den folgenden Zeilen lassen Inhaber Christian Friedli und Geschäftsleiter Toni Ellenberger die Kundschaft wissen, dass die Firma «im 32. Jahr ihres Bestehens» die Türen «für immer» schliesse. Betroffen sind beide Produktionsstandorte sowie die fünf Verkaufsstellen, drei davon in Burgdorf und je eine in Lyssach und in Ittigen. Rund 90 Angestellte stehen ohne Arbeit da.

Verantwortlich für «den schweren Schritt» machen die beiden gesteigerte Kosten, die sich nicht auf die Produkte überwälzen liessen – allem voran die Energie, daneben auch in den Bereichen «Waren, Verpackung und Unterhalt». Negativ wirke sich weiter der Fachkräftemangel aus, dazu habe die Anpassung der Mindestlöhne im Verkauf die Personalkosten in die Höhe schnellen lassen. Weitere Herausforderungen wie ein auf Ende Jahr auslaufender Energievertrag verhiessen für die Zukunft ebenfalls nichts Gutes.

So sei «nach restloser Zahlung aller Personalkosten», wie Friedli und Ellenberger im Schreiben nachdrücklich betonen, kein anderer Ausweg geblieben, als «aus Liquiditätsgründen» Insolvenz anzumelden.

Allgemeines Bedauern

Das Communiqué wurde, kaum publiziert, auf der Facebook-Seite des Altstadtleists rege kommentiert. «Sehr traurig», schrieb die eine, «sehr schade», fügte der andere an. Und eine Dritte ergänzte nachdenklich: «Scho wider goot e guets und sympathisches Gschäft zue! Wo lande mir in nächster Zuekunft, wenn s Schliesse vo guet gehende Gschäfter e so rasant zuenimmt?»

