Hochwassersituation normalisiert sich – Badeverbote am Bielersee werden aufgehoben Die Schifffahrts- und Badeverbote für den Bielersee sind in den vergangenen Wochen sukzessive aufgehoben worden. Noch bis am 11. August in Kraft bleiben zwei Verbote.

Ab Mitte nächster Woche können Wassersportler auf dem Bielersee wieder ohne Einschränkungen wegen des Hochwassers ihrer Leidenschaft frönen. Foto: Keystone

Verboten bleibt das Baden, Stand-up-Paddeln und der nicht motorisierte Schiffsverkehr in bestimmten Gebieten, nämlich vor und im Nidau-Büren-Kanal vom Bielersee bis zum Wehr Port sowie auf dem Abschnitt der Alten Zihl zwischen den Brücken an der Römerstrasse und am Unteren Kanalweg.

Bleibt die Lage unverändert, werden auch diese Verbote am kommenden Mittwoch aufgehoben, wie die zuständigen Regierungsstatthalterämter am Donnerstag mitteilten. Die Regierungsstatthalter weisen darauf hin, dass die Gewässer nach wie vor sehr viel Wasser und teilweise auch Schwemmholz mitführen. Sie appellieren an die Eigenverantwortung der Bevölkerung bei Aktivitäten auf und in den Gewässern.

SDA

