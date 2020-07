Was sind Cyanobakterien? Infos einblenden

Cyanobakterien sind als Blaualgen bekannt. Sie kommen vor allem in stehenden Gewässern vor und sind in einer normalen Konzentration ungefährlich. Gefährlich werden sie erst, wenn sie sich stark vermehren. Einige der Algenarten produzieren giftige Stoffe, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Wachsen sie vermehrt, steigt auch die Menge der Giftstoffe. Einige der Giftstoffe können auch Mensch und Tier schädigen, Gefahr besteht vor allem beim Schlucken. Entgegen des Namens sind Blaualgen nicht blau, sondern treten in unterschiedlichen Farben auf. Steigende Wassertemperaturen begünstigen das Wachstum der Blaualgen.