Skurriles aus der Medizin – Käfer und Würmer trüben Badeplausch Im Zuge der Klimaerwärmung tauchen in Mitteleuropa neue Erkrankungen auf. Badegäste sollten sich in Acht nehmen. Martina Frei

Illustration: Benjamin Hermann

Es war Sommer und Feiertag. Die Familie – sieben Kinder und acht Erwachsene – traf sich am Neusiedler See zum Baden und Picknicken. Rund 28 Stunden später erkrankte das erste Familienmitglied: An der Nase, unter dem rechten Auge und an der linken Schulter bekam die 44-jährige Frau einen Hautausschlag. Im Laufe der nächsten sieben Tage gesellten sich fast täglich weitere Familienmitglieder dazu. Am Ende waren sechs Erwachsene und ein Kind betroffen.