Rettung für Stromkonzerne – Axpo-Nothilfe und die Frage nach den Manager-Boni

Sieht kein Bonusverbot für Axpo-CEO Christoph Brand vor: Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Am Ende musste es schnell gehen. Der Bundesrat hat am Montag den Rettungsschirm für die Axpo aktiviert – gestützt auf eine Notverordnung. Der Grund: Das Parlament hat das dafür notwendige Gesetz noch nicht verabschiedet. Nationalrat- und Ständerat hatten es abgelehnt, es in der Sommersession in einem Zug zu behandeln. So liegt nun erst ein Vorschlag des Ständerats vor. Nächste Woche behandelt die grosse Kammer die Vorlage.

Welche Bedingungen an die Notfallhilfe des Bundes geknüpft sind, ist im Detail umstritten. Zu reden geben dürfte ein neues Element, das jetzt in die Debatte kommt: Sollte sich ein Stromkonzern wie die Axpo unter den Rettungsschirm des Bundes flüchten, soll er seinem Management keine Boni mehr auszahlen dürfen, solange Darlehen oder Zinszahlungen ausstehend sind.

SP-Fraktionschef Roger Nordmann bestätigt, dass die SP im Hinblick auf die Nationalratsdebatte in einer Woche einen entsprechenden Einzelantrag einreichen werde. Boni würden falsche Anreize in Richtung kurzfristiger Gewinnmaximierung setzen, sagt Nordmann. «Wenn der Bund eingreifen muss, geht es nicht an, dass die Steuerzahler indirekt Boni finanzieren.» Die Forderung hat im Parlament gute Chancen. Wie Nachfragen zeigen, könnte es zu einer Allianz von links und rechts kommen. «Ich sehe Bonuszahlungen in einer solchen Konstellation sehr kritisch», sagt SVP-Nationalrat Christian Imark. Seine Fraktion habe sich mit dieser Frage allerdings noch nicht befasst.

Die Ausgangslage im Parlament ist nicht ganz einfach. Die SVP wird beantragen, auf die Vorlage zum Rettungsschirm gar nicht erst einzutreten. «Die Firmen sind nicht pleite, sie haben nur womöglich vorübergehend Liquiditätsengpässe», sagt Imark. Doch dieses Geld könnten sie am Markt – und erst noch zu besseren Konditionen als nun beim Bund – beschaffen, sofern sie gesund seien.

Der SVP-Antrag dürfte indes keine Mehrheit finden. In diesem Fall wird sich die Partei für einen strengen Rettungsschirm starkmachen, wie Imark klarmacht: «Jahrelang hat man gesagt, die Stromversorgungssicherheit sei kein Problem.» Diese Politik sei offenkundig gescheitert, nun müsse der Bund wieder mit Milliarden an Steuergeldern aushelfen. Zugleich müssten Bevölkerung und Wirtschaft sehr hohe Strompreise zahlen. «Das versteht niemand.»

Sollte das Parlament in der Herbstsession ein Boniverbot aussprechen, würde das die Axpo allerdings nicht direkt tangieren. Denn die Verfügung für das Stromunternehmen fusst auf der Notverordnung, die der Bundesrat am Montag verabschiedet und in Kraft gesetzt hat. Orientiert hat sich der Bundesrat bei seiner Notverfügung an der bisherigen Arbeit des Parlaments zum Rettungsschirm – und dort ist das Bonusverbot kein Thema gewesen. Darauf hat Energieministerin Simonetta Sommaruga heute Morgen hingewiesen.

FDP-Chef will Boniverzicht

Doch auch so könnte die Axpo nun unter Druck geraten. Die FDP zum Beispiel lehnt zwar ein allgemeines gesetzliches Verbot von Bonuszahlungen ab, da es rechtlich zu grossen Problemen führen könne. Präsident Thierry Burkart macht aber klar. «Wir fordern die Axpo dazu auf, zu erklären, dass sie in der Zeit der Inanspruchnahme der Liquiditätshilfen des Bundes auf die Auszahlung von Boni für das höchste Kader verzichtet.»

Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy seinerseits sagt, es sei wichtig, dass Unternehmen, die den Rettungsschirm beanspruchen, klare Vorschriften einhielten. Allfällige Kredite müssten zwingend an Transparenzvorschriften und an ein Dividendenausschüttungsverbot geknüpft sein. «In diesem Kontext gilt es auch, die Bonusfrage zu sehen.» Wenn ein privates Unternehmen den Staat brauche, müsse es auch akzeptieren, dass die Hilfe an staatliche Bedingungen und gesellschaftliche Interessen geknüpft werde.

