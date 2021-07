Debatte um eine junge Romancière – Autorin, Lesbe, gläubige Muslimin Der Glaube ist ihr Motor zum Schreiben, sagt Fatima Daas. Die französisch-algerische Jungautorin will nicht, dass ihr Islam queertauglich gemacht wird. Alexandra Kedves

Literarischer Shootingstar: Fatima Daas. Foto: AFP

Sie ist jung, Banlieue-Gewächs und Grossstadt-Geistesmensch. Sie ist Französin mit algerischen Eltern und arabische Muslimin ohne Schleier. Sie ist lesbisch und selbst erklärte Sünderin. Sie ist Seconda, die weder da noch dort recht hineinpasst. Und nicht zuletzt ist sie Literatur-Aficionada: Fatima Daas, die Romanheldin. Ihre Erfinderin mit Jahrgang 1995 hat als Pseudonym den Namen ihrer Heldin angenommen, um das Buch für sich sprechen zu lassen und das autofiktionale Moment herunterzudimmen.

Wie ihre Protagonistin wuchs Daas als jüngster Spross der Familie im maroden Clichy-sous-Bois auf, einer «muslimischen Stadt», so das Buch. Es ist einer jener Orte, die jüngst von pensionierten französischen Generälen in einem offenen Brief als Höhle der «Banlieue-Horden» dämonisiert wurden.