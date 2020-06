Autonome Autos – Von wegen selbstfahrend! Hunderttausende Autos sollten in Jahr 2020 herumfahren, ohne dass sie gesteuert werden. Das zumindest glaubten Tesla & Co. Was ist nun daraus geworden? Walter Niederberger aus San Francisco

Fahren mit einem autonomen Auto wie demjenigen von Google wird noch auf Jahre hinaus auf den Durchbruch warten müssen. Foto: Tony Avelar (Keystone)

Für die führenden Tech- und Autofirmen stand noch bis letztes Jahr fest, dass 2020 Hunderttausende selbstfahrender Autos unterwegs sein würden. Die ersten Früchte einer intensiven, milliardenschweren Forschung sollten langsam gepflückt werden können. Doch genau ein Jahrzehnt nachdem Google einen ersten Prototyp vorstellt hat, ist ein voll autonomes Fahrzeug nicht in Sicht.

Die Pläne der Autobauer kommen wegen Corona noch mehr unter Druck, als sie schon waren. Die Pandemie habe potenzielle Investoren etwas kopfscheu gemacht, sagt General-Motors-Einkaufschef Doug Parks. Kunden seien vorsichtiger geworden mit dem Carsharing und einer nicht ausgefeilten Technik. Umfragen in den USA zeigen, dass Kunden wieder die Vorzüge des eigenen Autos entdecken und Unsicherheiten meiden. Wenn schon eine neue Technik, dann elektrische Autos. Die meisten Autofahrer seien mit dem Stand der Technik zufrieden, meint Lea Malloy, Vizepräsidentin von Cox Automotive Mobility. «Sie verlangen nicht wirklich ein voll automatisiertes Fahrerlebnis.»

Corona erschwert den Durchbruch

Nissan Renault hat diesem Trend schon Rechnung getragen und die Marktreife der Technik auf 2030 verschoben. Ford und GM haben wegen der Pandemie-bedingten Produktionsausfälle ihre Projekte aufgeschoben; und für Uber, Lyft und Apple dürfte die Entwicklung autonomer Fahrzeuge aus Sicht von Beratungsfirmen wenig Sinn machen. Apple und Uber sind nicht mehr auf einer Liste der 20 in dieser Technologie führenden Firmen, die von der Beratungsfirma Guidehouse Insights jährlich erstellt wird. Für diese Unternehmen habe die Eigenentwicklung keine Zukunft, meint Guidehouse-Analyst Sam Abuelsamid. «Für sie macht es einfach keinen Sinn, Hunderte von Millionen Dollar zu versenken, wenn sich dies wahrscheinlich nicht auszahlen wird.»

«Wir können erst wieder auf die Strasse, wenn es sicher ist. Es gibt schlicht keinen Ersatz für On-Road-Tests.» Bryan Salesky, Geschäftsführer Argo AI

Erschwert wird der Durchbruch auch durch die Abstandsregeln aufgrund der Corona-Pandemie, die im Fall einer zweiten Seuchenwelle mit neuer Härte drohen. Um die Technologie zu perfektionieren, brauchen die Ingenieure einen Realitätstest auf Strassen. Nach dem tödlichen Unfall mit einem Uber-Auto 2018 müssen zwei Aufseher im Auto sitzen, was Firmen wie Uber zwang, die Tests wegen der Distanzregeln zu unterbrechen. «Wir können erst wieder auf die Strasse, wenn es sicher ist. Es gibt schlicht keinen Ersatz für On-Road-Tests», sagt Bryan Salesky, Geschäftsführer des Start-ups Argo AI, das von Ford mit einer Milliarde Dollar finanziert wird und dem Volkswagen eine weitere Milliarde zugesichert hat.

Start-up baut lieber Roboter statt Autos

Während die Entwicklung stockt, häufen sich die Kosten. Start-up-Firmen für autonomes Fahren wenden gemäss der Marktforschungsfirma Pitch Book im Schnitt 1,6 Millionen Dollar pro Monat auf – viermal mehr als junge Gesundheits- und Finanztechnologiefirmen. Die Branche legt für einen Ingenieur bis zu zehn Millionen Dollar hin, wie die teuren Firmenübernahmen des letzten Jahres zeigen.

Einigen Unternehmen ist deswegen bereits das Kapital ausgegangen, andere haben Mühe, Investoren zu finden. So machte im Februar das Trucking-Start-up Starsky Robotics dicht. Und Drive.ai, eine Jungfirma, die Apple für 77 Millionen Dollar kaufte, beschränkt sich nur noch auf Roboter für Lagerhäuser statt Autos.

Daneben löste Magna die Partnerschaft mit Lyft für ein autonomes Fahrzeug auf. Auch Uber ist nach der Entlassung von 25 Prozent der Angestellten zum Überdenken der Robo-Flotte gezwungen, die einmal als zwingend zum Erreichen der Gewinnschwelle angesehen wurde. Die Ambitionen sind kleiner geworden. Es könnte genügen, sagt ein Firmensprecher, wenn Uber-Wagen halb autonom auf Spuren mit Rechtsabzweigungen verkehren könnten.

«Die höchste Priorität für die Autohersteller ist heute, Cash zu sichern und die Umsätze anzukurbeln.» Michelle Krebs, Chefanalystin von Cox Automotive

«Die höchste Priorität für die Autohersteller ist heute, Cash zu sichern und die Umsätze anzukurbeln», meint Michelle Krebs, Chefanalystin von Cox Automotive. Deswegen würden autonome Fahrzeuge nicht mehr prioritär behandelt. Dafür wird die Entwicklung elektrischer Autos vorantreiben.

«Wir bauen auf eine voll elektrifizierte Zukunft», sagt GM-Vizepräsident Ken Morris. Zusammen mit Ford will General Motors über 30 Milliarden Dollar in E-Autos investieren. Beide hoffen, dass die Pandemie sie nicht zu weiteren Kürzungen zwingt. In diesem Fall würden auch die Projekte für neue E-Modelle zurückgestellt, schreibt Adam Jonas, Autoanalyst von Morgan Stanley. «Wir rechnen damit, dass viele Autofirmen die E-Projekte verlangsamen müssen, um ihren Cashflow zu sichern.»

Das dürfte Elon Musk freuen. Er wird zwar nicht sein Versprechen von einer Million Robo-Taxis in diesem Jahr einlösen, aber er kann die Spitzenposition von Tesla im Markt für E-Autos festigen.