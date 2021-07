Tödlicher Unfall im Westen Berns – Autolenker kommt bei Kollision mit Lastwagen ums Leben Ein Autofahre rist am Freitagvormittag in Bern bei einer Frontalkollision mit einem Lastwagen tödlich verletzt worden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitag in Bern ein Autolenker ums Leben gekommen. Keystone/URS FLUEELER

Der Unfall ereignete sich kurz vor elf Uhr auf der neuen Murtenstrasse in der Nähe des Brünnentunnels wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Der Personenwagen war von der Autobahnausfahrt Bern-Bethlehem her in Richtung Brünnen unterwegs.

Aus noch ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenstoss mit dem entgegenkommenden Lastwagen. Der Autolenker wurde im Wrack eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte zuerst daraus befreit werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben konkrete Hinweise, wer der Tote ist. Formell identifiziert ist er jedoch noch nicht. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, die Polizei sucht Zeugen.

Due Beifahrerin des tödlich verletzen Mannes und der Lastwagenchauffeur mussten per Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die neue Murtenstrasse von der Autobahnausfahrt bis zur Verzweigung Riedbachstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

