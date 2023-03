In Menschenmenge gefahren – Gefängnis statt Freispruch: Gericht kippt Urteil gegen Türken Das Obergericht erachtet es als versuchte Tötung: Ein Mann, der 2015 an einer Kurdendemo in Bern mit dem Auto in die Menge fuhr, soll nun doch hinter Gitter. Hans Ulrich Schaad

Die Stimmung am 12. September 2015 rund um den Helvetiaplatz war von Anfang an aufgeheizt. Foto: Manu Friederich

Die Videoaufnahmen vom September 2015 kursierten im Internet und sorgten national für Schlagzeilen. Auf der Schwellenmattstrasse in Bern fährt ein dunkler Mercedes in eine Menschenmenge, Körper werden durch die Luft geschleudert, laute Schreie sind zu hören. Es war der Höhepunkt von Gewaltexzessen an diesem Samstagnachmittag. So etwas hatte man in der Schweiz kaum je erlebt.