Bei einer seitlich-frontalen Kollision und einem weiteren Zusammenstoss mit insgesamt zwei Autos nacheinander ist in Belp am Donnerstagnachmittag eine Fahrerin verletzt worden. Sie wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Es kam zu einem erheblichen Stau.

Ein Auto war laut Kantonspolizei Bern von der Autobahn her in Richtung Belp unterwegs gewesen, als es auf Höhe der ENI-Tankstelle aus noch unbekannten Gründen zunächst zur seitlich-frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto kam. Daraufhin kollidierte das in Richtung Belp fahrende Auto mit einem weiteren Auto, das von der Tankstelle her auf die Strasse fahren wollte.

