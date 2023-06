Auf Dach in Bach gelandet – Autofahrerin bei Selbstunfall in Alchenstorf schwer verletzt Am Donnerstag wurde eine Frau bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Sie wurde ins Spital gebracht. Der Unfall wird untersucht.



Am Donnerstagabend wurde eine Autolenkerin bei einem Selbstunfall in Alchenstorf schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Die Frau war auf der Dorfstrasse von Alchenstorf in Richtung Wynigen unterwegs, als sie auf Höhe der Kreuzung mit der Wilstrasse rechts von der Strasse abkam. Das Auto prallte in ein Brückengeländer, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Bach.

Die Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Sie erhielt erste Hilfe von Drittpersonen, ehe die Feuerwehr sie aus dem Auto barg. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital.

Der betroffene Abschnitt der Dorfstrasse wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Unfall wird untersucht.

PD/ske

