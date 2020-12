Hintergründe noch unklar – Autofahrer rast in Trier durch Fussgängerzone – zwei Tote In der Fussgängerzone in der deutschen Stadt Trier hat ein Automobilist mehrere Personen verletzt, zwei von ihnen starben. Der Oberbürgermeister geht von einer Amok-Tat aus. SDA/sho UPDATE FOLGT

Der Hintergrund sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Foto: NurPhoto / Getty Images

Ein Auto hat in der Fussgängerzone der westdeutschen Stadt Trier mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Der Wagen sei sichergestellt worden.

Die Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst unklar. Der Südwestrundfunk berichtete unter Berufung auf den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe, dass mindestens zwei Menschen getötet und zahlreiche weitere teils schwer verletzt worden seien. Leibe sprach gegenüber Journalisten vor Ort von einem «Amok-Fahrer».

Die Polizei rief via Twitter die Menschen in Trier /Rheinland-Pfalz) dazu auf, den Bereich in der Innenstadt zu meiden. Ein Grossaufgebot von Polizei und Rettungskräften war im Einsatz.

Auf Twitter veröffentlichte Videos zeigen beschädigte Geschäfte in der Fussgängerzone und einen am Boden liegenden Verletzten sowie ein Rettungsfahrzeug. Der «Triersche Volksfreund» zitierte einen Augenzeugen, der von einem Range Rover Geländewagen sprach, der in die Zone gerast sei. Menschen seien durch die Luft geflogen. Ein Hubschrauber kreise über dem Gebiet.