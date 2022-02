Positiv auf Drogen getestet – Autofahrer in Bern in zwei Unfälle verwickelt Ein unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist am Sonntagvormittag in Bern in zwei Unfälle verwickelt worden. In beiden Fällen fuhr er anschliessend einfach weiter.

Trotz Alkohol- und Drogenkonsum war ein Mann in Bern mit dem Auto unterwegs. Foto: Keystone (Symbolbild)

Die Polizei entdeckte das beschädigte Auto kurze Zeit später auf einem Parkplatz beim Büschiwald in Schliern bei Köniz. Den Lenker fasste sie im nahen Wald unter Androhung eines Waffeneinsatzes. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen. Seinen Führerausweis musste er bereits abgeben.

Der erste Unfall hatte sich auf der A1 in Fahrtrichtung Forsthaus ereignet. Auf Höhe der Einfahrt Neufeld kam es zu einem Auffahrunfall. Der Mann setzte die Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug fort, verliess die Autobahn bei der Ausfahrt Bümpliz und war anschliessend in eine weitere Auffahrkollision auf der Bethlehemstrasse in Bümpliz verwickelt. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

