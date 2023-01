Berliner Wahrzeichen – Autofahrer fährt gegen Brandenburger Tor und stirbt Am Sonntagabend fuhr ein Auto gegen das Brandenburger Tor in Berlin. Wie es dazu kam, ist bisher unklar.

In Berlin ist am späten Sonntagabend ein Auto gegen das Brandenburger Tor gefahren. Wie die Berliner Polizei in der Nacht zu Montag im Onlinedienst Twitter mitteilte, wurde der Fahrer dabei tödlich verletzt. Demnach gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine weiteren Opfer.

Nach Polizeiangaben kam das Auto aus Richtung der Strasse Unter den Linden und prallte gegen 23.30 Uhr gegen den symbolträchtigen Prachtbau. «Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers und zum Hergang dauern an», erklärte die Polizei.

Das Bauwerk des Brandenburger Tors wurde beschädigt. Wie die «Bild» schreibt, sollen mehrere Augenzeugen zu Hilfe geeilt sein, doch der Fahrer sei jedoch sofort tot gewesen.

