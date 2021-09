Verkehrsunfall – Autofahrer bei Kollision im Emmental verletzt Bei einem Unfall in Kröschenbrunnen wurden zwei Personen leicht verletzt.

Die Kantonspolizei Bern stand am Sonntag in Kröschenbrunnen im Einsatz. Bei der Kollision zweier Autos wurde ein Autolenker verletzt. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Bei der Kollision zweier Autos in Kröschenbrunnen BE ist am Sonntag ein Autofahrer verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden. Zwei weitere Beteiligte wurden leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Kröschenbrunnen liegt im Emmental an der Grenze zum Entlebuch. Der Autofahrer fuhr am Nachmittag von Escholzmatt her durch den kleinen Ort, als sein Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem korrekt entgegenkommenden Auto kollidierte. Dessen zwei Insassen begaben sich selbständig in ärztliche Kontrolle.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.