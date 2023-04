Was wir lesen – Autofahren und andere Gefahren Unsere Autorin fragt sich, warum ein Familienmitglied am Steuer so flucht. Sie findet tieferes Verständnis für ihn in Rachel Cusks Essayband «Coventry». Simona Pfister (Das Magazin)

Foto: DM

Ein von mir an dieser Stelle nicht direkt genanntes Familienmitglied hat die Angewohnheit, beim Autofahren stark zu fluchen. Ja, dieses Familienmitglied gerät vollkommen ausser sich, geht ein Fussgänger einmal zu gemächlich über die Strasse oder schiesst eine Velofahrerin etwas zu schnell an der Autokolonne vorbei. Dabei ist besagtes Familienmitglied eigentlich äusserst liebenswürdig und menschenfreundlich. Schon seit Kindestagen frage ich mich daher, was es mit diesen Autos auf sich hat, wie sie es schaffen, Menschen in andere Persönlichkeiten zu verwandeln, und zwar meist nicht in angenehmere.