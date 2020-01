VW hat Tesla im Visier

Weiter in die Zukunft blickt VW mit dem Laderoboter: Gestartet via App, steuert dieser eigenständig das zu ladende Fahrzeug an und kommuniziert mit diesem. Vom Öffnen der Ladeklappe über das Anschliessen des Steckers bis hin zum Entkoppeln – der gesamte Ladevorgang verläuft ohne ­jegliche menschliche Beteiligung.

«Der Laderoboter kann eine Revolution beim Laden in Parkhäusern, auf Parkplätzen oder in Tief­garagen auslösen», bestätigt Mark Möller, Entwicklungschef der Volkswagen Group Components. «Es ist eine visionäre Studie, die aber durchaus schnell Realität ­werden kann.»

«Unter den klassischen Autobauern setzt VW am konsequentesten auf das E-Auto.»Ferdinand Dudenhöffer

Bereits umgesetzt worden ist zudem die Öffnung des Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) für andere Hersteller. Als eine der ersten Marken wird Ford den MEB von Volkswagen nutzen. Obwohl die Amerikaner vor kurzem den E-SUV-Mustang Mach-E auf eigener Elektro-Basis enthüllt haben, will das Unternehmen ab 2023 ein MEB-Fahrzeug in Europa anbieten und rechnet mit mehr als 600'000 verkauften Autos innerhalb von sechs Jahren. Aber auch bei den Batteriezellen hat Volkswagen Weichen gestellt: Ab 2020 soll in Salzgitter eine 16-Gigawattstunden-Batteriezellfabrik entstehen, zudem hat VW ein Joint-Venture mit dem schwedischen Batteriehersteller Northvolt gegründet.

«VW ist unter den klassischen Autobauern derjenige, der am konsequentesten auf das E-Auto setzt. Und das wird sich auszahlen», ist Dudenhöffer überzeugt. Für ihn ist klar, dass dieser Wandel viel mit dem neuen VW-Chef Herbert Diess zu tun hat. «Während Winterkorn beispielsweise ein reiner Machtmensch war, der mit Autorität, Arroganz und Besserwisserei als Absolutist geherrscht hat, stellt sich Diess den aktuellen Fragen. Er reagiert sehr intelligent und treibt neue Technologien mit Elan voran.»