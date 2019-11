Freiheit oder Sicherheit

Argument 6: Wenn manpermanent 130 fährt, lässt die Konzentration nach.

«Die Beanspruchung bei hohen Geschwindigkeiten ist höher. Dies führt in der Regel kurzfristig zu höherer Konzentration, um die Anforderungen angemessen bewältigen zu können», sagt Psychologe Schlag. Das Problem ist: Diese lässt sich nicht konstant aufrechterhalten. «Dies wird dadurch verschärft, dass wir es bei eher monotonen Autobahnfahrten primär mit einer Überwachungsaufgabe zu tun haben – und die fällt Menschen besonders bei längerer Dauer schwer. Die Wachsamkeit als ein wesentlicher Teil der Konzentration sinkt dann.» Dies verschärft sich bei hohem Tempo. Der norwegische Verkehrsforscher Rune Elvik warnt: «Die Unterschiede in der Reaktionszeit sind in keiner Weise ausreichend, um die bei hohen Geschwindigkeiten längere zurückgelegte Strecke auszugleichen. Der Bremsweg wird immer grösser, wenn das Tempo zunimmt, egal wie erfahren der Mensch am Steuer ist.»

Argument 7: Autobahnen sind die sichersten Strassen in Deutschland.

Generell ist die Anzahl von tödlichen Unfällen über die Jahrzehnte stark gesunken – trotz steigendem Verkehrsaufkommen. Die Gründe hierfür reichen von verbesserten Fahrzeugen, niedrigeren Promillegrenzen bis hin zur Durchsetzung von ­Helm-, Gurt- und Kindersitzpflicht sowie Tempo 100 auf Landstrassen. Letztere sind immer noch Spitzenreiter, wenn es um verunglückte Verkehrsteilnehmer geht. 1795 Menschen starben 2017 auf Landstrassen. Autobahnen hingegen sind die sichersten deutschen Strassen, wenn es um die gefahrenen Kilometer geht: Obwohl dort ein Drittel aller Kraftfahrtkilometer zurückgelegt werden, starben nur 12,9 Prozent der Verkehrstoten auf Autobahnen, 52,5 Prozent hingegen auf Landstrassen Für Verkehrsforscher Schlag keine Überraschung: «Sie haben einen Teil der Probleme, die unfallträchtig sind, dort gar nicht: keine Radfahrer, keine Fussgänger, keinen Kreuzungsverkehr, kaum direkten Gegenverkehr. Insofern wundert es nicht, dass die Autobahnen relativ sichere Strassen sind.»

Allerdings enden die Unfälle dort auch besonders oft tödlich: 409 Menschen starben 2017 auf Autobahnen, 44,3 Prozent (181) von ihnen wegen zu hohen Tempos. In einer Faktensammlung für den Deutschen Verkehrssicherheitsrat finden sich ausserdem Daten, wie viele davon auf Abschnitte mit und ohne Tempo­limit entfallen: Die Anzahl der tödlich Verunglückten lag auf Strecken, die keine Tempobegrenzung haben, zwischen den Jahren 2011 und 2016 deutlich höher als auf denen mit Limit (2016: 283 gegenüber 110).