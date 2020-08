Zwei Verletzte – Auto stürzt in Tobel Nach dem Sturz in die Tiefe kletterte der Lenker selbst auf die Strasse zurück.

Der Unfall geschah in der Gemeinde Aeschi bei Interlaken. Bruno Petroni

Ein 28-Jähriger ist am Sonntagnachmittag mit seinem Auto in Aeschiried (Gemeinde Aeschi) oberhalb des Pochtenfalls von einer unbefestigten Strasse abgekommen und in ein Tobel gestürzt. Er kletterte selbst auf die Strasse zurück. Seinen 54-jährigen Beifahrer dagegen musste die Feuerwehr bergen.

Der Beifahrer wurde von der Rettungsflugwacht ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte, unter ihnen 14 Feuerwehrleute, retteten ihn aus dem Tobel. Den Lenker brachte eine Ambulanz zur Kontrolle ins Spital.

Der 28-jährige Autofahrer war talwärts unterwegs, als er rechts von der Strasse abkam. Das Auto geriet auf einen Abhang, überschlug sich und landete schliesslich in dem Tobel zum Stillstand. Die Einsatzkräfte sicherten den Wagen vorübergehend. Am Montag sollte ihn die Feuerwehr Aeschi-Krattigen bergen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

( SDA )