Mann in Auto eingeklemmt – Auto prallt in Renan in Steintreppe – Fahrer schwer verletzt Beim Unfall zwischen Saint-Imier und Renan kippte das Auto auf die Seite. Der eingeklemmte und schwer verletzte Fahrer musste geborgen werden.

Der schwerverletzte Autofahrer wurde mit einer Ambulanz in eine Klinik gebracht. (Archivbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Ein Autofahrer ist bei einer Kollision seines Wagens mit einer Steintreppe in Renan BE am Samstag schwer verletzt worden. Das Unfallauto kippte auf eine Seite und der Mann wurde eingeklemmt. Rettungskräfte konnten ihn schliesslich aus dem Auto ziehen. Eine Ambulanz brachte ihn in ein Spital.

Der Autofahrer war laut Mitteilung der Berner Kantonspolizei vor 13.50 Uhr auf der Hauptstrasse von Saint-Imier in Richtung Renan unterwegs. Demnach wollte er an einer Kreuzung abbiegen, prallte dann aber aus noch unbekannten Gründen gegen die Steintreppe.

