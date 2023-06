Unfall in Kehrsatz – Auto prallt in Betonwand: drei Personen schwer verletzt Am Samstagnachmittag hat sich in Kehrsatz ein Selbstunfall ereignet. Der Lenker, der Beifahrer sowie die Mitfahrerin wurden schwer verletzt.

Bei dem Unfall in Kehrsatz wurden drei Personen schwer verletzt. (Archivbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Bei einem Selbstunfall in Kehrsatz sind am Samstagnachmittag die drei Autoinsassen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Kantonspolizei war das Fahrzeug aus unbekannten Grünen auf die Gegenfahrbahn geraten, die Böschung hochgefahren, mit einer Stützmauer kollidiert und hatte sich überschlagen.

Danach sei das Auto zurück auf die Strasse geraten und dort frontal in eine Betonwand geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die drei Schwerverletzten – der Fahrer, sein Beifahrer und eine weitere Mitfahrerin – hätten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden müssen. Sie wurden mit Ambulanzen in umliegende Spitäler gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf der Umfahrungsstrasse in Kehrsatz, von Belp in Richtung Wabern. Im Einsatz standen vier Ambulanzteams, zwei Feuerwehren und die Spezialdienste der Kantonspolizei. Die genauen Umstände würden untersucht.

SDA/ske

