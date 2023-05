Selbstunfall in Neuenegg – Auto mit Baum kollidiert – Lenker tot Ein Auto ist in der Nacht auf Dienstag in Neuenegg frontal mit einem Baum kollidiert. Der Lenker verstarb noch auf der Unfallstelle.

Ein Autofahrer ist nach einer Kollision mit einem Baum auf der Brüggelbachstrasse in Neuenegg am frühen Dienstagmorgen verstorben. Die umgehend angerückte Rettungsflugwacht konnte nur noch den Tod des Lenkers feststellen, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

Die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Brüggelbachstrasse in Neuenegg hatte die Kantonspolizei gegen 2.35 Uhr am Morgen erreicht. Das Auto soll aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Strasse abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert sein, hiess es weiter.

Es bestünden Hinweise zur Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation stand am Dienstagnachmittag noch aus. Für die Unfall- und Rettungsarbeiten war die Brüggelbachstrasse von Neuenegg bis Höhe Nesslerestrasse mehrere Stunden komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Ermittlungen zum Unfall und dessen genauen Umstände sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland im Gang.

