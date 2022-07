Selbstunfall in Wimis – Auto kollidiert mit Bäumen und landet auf Leitplanke Am Montagnachmittag ist in Wimmis eine Autolenkerin bei einem Selbstunfall von der Strasse abgekommen. Sie wurde dabei verletzt.

Am Montag kurz vor 15.55 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es auf der Simmentalstrasse in Wimmis zu einem Selbstunfall gekommen sei. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Autolenkerin von Wimmis her in Richtung Reutigen unterwegs, als ihr Auto von der Strasse abkam und mit zwei Bäumen kollidierte, ehe es auf eine Leitplanke geriet und dort zum Stillstand kam.

Die 55-jährige Lenkerin wurde dabei verletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Montagabend schreibt. Sie musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Simmentalstrasse musste für die Dauer der Unfallarbeiten komplett gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.



pkb/sih

