Zwei Insassen verletzt - Auto Gerät nach Unfall bei Biel in Brand

Beim Bieler Tierpark ereignete sich der Verkehrsunfall. Karte: Swisstopo

Am oberen Stadtrand von Biel ist am Donnerstagabend ein Auto von der Strasse abgekommen und danach in Brand geraten. Noch bevor das Feuer ausbrach, konnte sich der Lenker aus dem Fahrzeug befreien und in der Folge die Beifahrerin bergen.

Der Mann und die Frau wurden beim Unfall verletzt und mussten mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Das teilte die Berner Kantonspolizei am Freitag mit.

Der Lenker war gemäss aktuellen Erkenntnissen von Romont her in Richtung Biel unterwegs gewesen. In einer Kurve auf der Höhe des Bieler Tierparks kam das Fahrzeug von der Strasse ab. Die Gründe dafür sind noch unklar.

