Auf Autobahn A1 bei Niederbipp – Auto geht in Flammen auf Auf der Autobahn A1 bei Niederbipp ist am Freitagmorgen ein Auto vollständig ausgebrannt. Die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Auf der A1 in Richtung Bern geriet ein Auto in Brand. Die Insassen konnten rechtzeitig aussteigen. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Auf der Autobahn A1 bei Niederbipp ist am Freitagmorgen ein Auto vollständig ausgebrannt. Die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Brand führte auf der A1 in Richtung Bern zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Das Auto brannte kurz vor 10.00 Uhr auf dem Pannenstreifen, wie die für diesen Autobahnschnitt zuständige Kantonspolizei Solothurn mitteilte.

Für die Brandbekämpfung standen Angehörige der Feuerwehr Oensingen SO im Einsatz. Weshalb das Auto in Flammen aufging, ist gemäss Polizei noch unklar.

Wegen des Ereignisses musste die A1 im Bereich des Brandortes mehrmals kurzfristig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Neben der Polizei und der Feuerwehr Oensingen standen auch Mitarbeitende der Unterhaltsfirma Nationalstrassen Nordwestschweiz, des Amts für Umwelt des Kantons Bern und eines Abschleppunternehmen im Einsatz.

