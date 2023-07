Unfall in Gümmenen – Auto durchbricht Brücken­geländer und landet in Saane Ein 20-jähriger Lenker stürzte in der Nacht auf Sonntag mit seinem Auto ins Flussbett. Er wurde verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Eine Auto hat in der Nacht auf Sonntag das Geländer der Gümmenenbrücke in Ferenbalm durchbrochen. Es stürzte in der Folge mehrere Meter hinab und kam erst im Bachbett der Saane zum Stillstand. Der 20-jährige Fahrer wurde beim Unfall verletzt.

Der Unfall wurde kurz vor 4.15 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen sei der Lenker auf der Alten Murtenstrasse in Richtung Bern unterwegs gewesen, als er von der Strasse abgekommen sei.

Ein Ambulanzteam habe ihn in der Folge in ein Spital gebracht, teilte die Polizei weiter mit. Es bestehe der Verdacht, dass der Lenker in nicht fahrfähigem Zustand unterwegs gewesen sei. Der Führerausweis sei ihm zuhanden der Administrativbehörde abgenommen worden.

SDA/nfe

