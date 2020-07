Feiern trotz zweiter Welle – Ausweispflicht bringt Reitschule ins Dilemma Berner Clubs begrüssen die Ausweispflicht für ihre Gäste, weil sie klare Verhältnisse schafft. Ein Problem mit rigorosen Personenkontrollen hat man jedoch in der Reitschule. Andres Marti

Einlass künftig nur noch mit ID: Partyvolk auf der Tanzfläche. Symbolfoto: Urs Jaudas



Flamingo-Bar in Zürich, Tesla-Bar in Spreitenbach, Terminus-Club in Olten: Weil dort Infizierte feierten, sitzen nun Hunderte Menschen während der Sommerferien daheim in Quarantäne. Am Mittwoch haben mehrere Kantone, darunter Bern, reagiert: Sie kündigten für die Clubs, Bars und Discos eine Registrations- und Ausweispflicht an. Betriebe, die sich nicht an die Vorgaben halten, müssen mit der Schliessung rechnen.