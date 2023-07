Rauschmittel als Psychopharmaka – Australien erlaubt Ecstasy und Magic Mushrooms zur Behandlung von Depressionen Es ist das erste Land der Welt, das die Partydrogen als Medikamente zulässt. Experten machen sich Sorgen.

Darf nach der Genehmigung durch die australische Arzneimittelbehörde und eine Ethikkommission zur Behandlung von Depressionen eingesetzt werden: Psilocybin-haltige Pilze. Foto: Getty Images

In Australien dürfen seit Anfang Juli die Rauschmittel Ecstasy und Magic Mushrooms als Arzneimittel für therapeutische Zwecke eingesetzt werden. Das synthetische Amphetaminderivat MDMA, ein Bestandteil von Ecstasy, darf zur Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS) eingesetzt werden. Der Wirkstoff Psilocybin, der in psychoaktiven Pilzen enthalten ist, ist zur Behandlung von anders nicht therapierbaren Depressionen erlaubt. Down Under ist damit das erste Land der Welt, das die Partydrogen als Medikamente zugelassen hat.

Experten üben scharfe Kritik

Führende Psychologen und Neurowissenschaftler nahmen die australische Arzneimittelbehörde (TGA) ins Visier. Sie habe dem Druck von Öffentlichkeit und Lobbygruppen nachgegeben, «den Zugang zu diesen experimentellen Behandlungen ausserhalb klinischer Studien möglich zu machen», hiess es in einem Beitrag, der im «Australian & New Zealand Journal of Psychiatry» veröffentlicht wurde. Es gebe noch keine ausreichenden Beweise, um einen umfassenden Zugang zu rechtfertigen, schrieb die Gruppe um Susan Rossell, kognitive Neuropsychologin am Swinburne’s Center for Mental Health in Melbourne.

Zwar seien erste Ergebnisse von Studien zum Einsatz der Rauschmittel vielversprechend, dennoch blieben viele Fragen offen. Eine Behandlung mit MDMA oder Psilocybin müsse zudem psychotherapeutisch begleitet werden, erklärten die Experten. «Die Forschung steckt diesbezüglich aber sicherlich noch in den Kinderschuhen.»

Ethikkommission muss Verwendung genehmigen

Der australische «Guardian» zitierte einen TGA-Sprecher am Donnerstag mit den Worten, die Entscheidung der Behörde sei keineswegs von Lobbygruppen oder Medien beeinflusst worden. Die Vorteile einer solchen Behandlung bei einigen Patienten unter der Aufsicht eines autorisierten Psychiaters überwögen die möglichen Nachteile. Für einige behandlungsresistente Patienten seien die Substanzen womöglich die einzige Option, hatte die TGA ihren Beschluss im Februar begründet.

Es gelten strenge Vorschriften für die Vergabe der nötigen Erlaubnis: Psychiater, welche die Wirkstoffe einsetzen wollen, müssen sich eine Genehmigung der australischen Arzneimittelbehörde nach Prüfung und Zustimmung durch eine Ethikkommission einholen. «Patienten werden daher nur in überwachtem klinischem Umfeld Zugang zu den Substanzen haben. Es wird keine Abgabe für den Hausgebrauch geben», betonte Professor Daniel Perkins von der Universität Melbourne gegenüber dem «Guardian».

MDMA löst bei Menschen Euphorie aus. Es werden Neurotransmitter wie Serotonin (auch «Glückshormon» genannt) ausgeschüttet, welche die Stimmung deutlich heben. Psilocybin wirkt halluzinogen und ist bewusstseinserweiternd. Anders als andere Antidepressiva dämpft Psilocybin die Gefühlswelt aber nicht, sondern macht Emotionen und Sinneswahrnehmungen intensiver. Experten warnen aber vor möglichen Psychosen.

Ketamin zur Behandlung von Depressionen und Kokainsucht

Ein Arzneimittel mit ähnlichen Eigenschaften wie MDMA und Psilocybin ist in der Schweiz seit drei Jahren zugelassen. Es handelt sich um einen rezeptpflichtigen Nasenspray mit dem Wirkstoff Ketamin. Ketamin ist ein psychoaktives Betäubungsmittel, das für die Anwendung als Narkosemittel bei Operationen entwickelt wurde. Wegen seiner halluzinogenen Nebenwirkungen kommt es aber nur in der Notfallmedizin zum Einsatz. Der Freizeitkonsum von Ketamin ist illegal.

Tesla-Chef Elon Musk machte letzte Woche Schlagzeilen, weil durch Medienberichte bekannt wurde, dass er zur Behandlung seiner Depressionen Mikrodosen Ketamin einnimmt. An Partys soll er das Medikament auch in grösseren Dosierungen einnehmen. Auch in den USA ist Ketamin jedoch rezeptpflichtig. Hohe Ketamin-mengen können zudem zu Abhängigkeit und zu schweren Blasenstörungen führen. Auch besteht die Gefahr, dass Depressionen verstärkt werden, wie Psychiater Gregor Hasler von der Universität Freiburg gegenüber Tamedia erklärte.

Neu soll Ketamin auch bei der Suchtbehandlung zum Einsatz kommen. Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK) lanciert diesen Sommer eine Studie zur Behandlung von Kokainabhängigkeit. Im Rahmen des Forschungsprojektes wird die Wirksamkeit einer Ketaminbehandlung in Kombination mit Psychotherapie untersucht. Ketamin bewirkt im Gehirn eine verstärkte Neuroplastizität: Die Fähigkeit des Gehirns, neue Verhaltensmuster zu erlernen, wird gesteigert.

DPA/SDA/sme

