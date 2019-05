Ausstieg der Post in Frankreich birgt Risiken

Das Auslandgeschäft in Frankreich macht die Lage für die Schweizerische Post noch verzwickter. Sie arbeitet am geordneten Rückzug ihrer Tochtergesellschaft Carpostal France. Grund ist der Postauto-Skandal, der im vergangenen Jahr bekannt wurde. Die Aufarbeitung der Affäre zeigte, dass Carpostal nur dank Subventionsbetrug in der Schweiz tiefere Preise anbieten und auch unrentable Linien betreiben konnte. Frankreich und die Post legten einen Rechtsstreit mit einem Vergleich bei. Die Parteien einigten sich auf eine Zahlung von umgerechnet knapp 7 Millionen Franken.