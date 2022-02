Museum für Kommunikation – Ausstellung zu Pressezeichnungen wird verlängert Wegen des grossen Publikumserfolgs verlängert das Berner Museum für Kommunikation die Ausstellung «Gezeichnet 2021» mit den besten Pressezeichnungen von 2021.

Auch dieses Werk von Chappatte ist derzeit im Museum für Kommunikation zu sehen. Illustration: zvg

In der Ausstellung «Gezeichnet 2021» sind die «Pointen-Booster» der Pressezeichnungen des vergangenen Jahres nun noch bis Ende Februar. Seit der Eröffnung am 17. Dezember 2021 hätten deutlich über 10'000 Besucherinnen und Besucher den satirischen Jahresrückblick besucht, teilte das Berner Museum für Kommunikation am Montag mit.

An der diesjährigen «Gezeichnet»-Ausstellung beteiligen sich rund 50 Pressezeichnerinnen und -zeichner mit 200 Werken. Unter den Teilnehmenden befinden sich bekannte Namen wie Patrick Chappatte, Orlando Eisenmann, Felix Schaad, Max Spring oder Marco Ratschiller.

SDA

