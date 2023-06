Bäume im Weg – Aussichtsturm ohne Aussicht Der Hochwachtturm im Oberaargau hat das eingebüsst, was ihn früher auszeichnete: die atemberaubende Aussicht. Die Leute mögen ihn trotzdem. Dölf Barben

Ausblick von der Hochwacht: Als wären die Bäume absichtlich herbeigeeilt, um die Aussicht zu versperren. Video: Raphael Moser/Florine Schönmann

Ein Aussichtsturm, von dem aus man auch bei schönem Wetter nichts sieht. Das klingt wie ein Witz. Es ist aber keiner. So einen Turm gibt es: den Hochwacht-Turm in Reisiswil, sieben Kilometer südöstlich von Langenthal, 20 Meter hoch, über 100 Jahre alt.

Zuoberst auf der Plattform habe man einen «atemberaubenden Blick» über das ganze Mittelland, das sich vor einem entfalte, heisst es in einem Prospekt. Stimmt nicht. Oder nicht mehr. Es ist eher ein Blick, der einen leer schlucken lässt: Direkt vor einem reiht sich Baumkrone an Baumkrone.

Und dass sich «weites Land» um einen herum ausbreitet, wie ein anderer Text verspricht, trifft sicher zu – nur sieht man dieses weite Land nicht. Oder nicht mehr. Und selbst das, was das Oberaargauerlied verkündet, in dem die Hochwacht zum Sehnsuchtsort aller Einheimischen verklärt wird, hat nichts mit der heutigen Realität zu tun: Es ist nicht mehr möglich, von diesem Turm selbstvergessen «hinabzustaunen» «uf my schöne Heimatgou».

Zugegeben, nach Osten und Süden hin kann man von Aussicht sprechen. Foto: Raphael Moser

Um fair zu sein: Gegen Osten und Süden hin, also in Richtung Luzern und Alpen, kann man noch von Aussicht sprechen. Aber diese Aussicht hätte man auch, wenn man sich an den nahen Waldrand setzt. Über alles gesehen gibt es nur ein Fazit: Der Aussichtsturm Hochwacht ist eine Enttäuschung. Eigentlich ist er bloss noch ein Turm im Wald; er steht da wie ein von seinen Spielern umringter Basketballtrainer.

«Für mich stimmt es so»

Doch was sagen Leute, die sich mit dem Turm verbunden fühlen?

Da ist zuerst Ulrich Hofer. Zusammen mit seiner Frau Esther führt er das Restaurant Traube in Reisiswil und das Waldhaus Hochwacht. Dieses befindet sich beim Turm und ist in den Sommermonaten sonntags geöffnet.

Der Wirt schmunzelt, als er die Kritik vernimmt. Vereinzelt komme es vor, sagt er, dass jemand finde,«man sollte wieder einmal holzen». Aber genau das werde regelmässig getan. «Wir schauen zu diesem Wald», sagt er. Im vergangenen Winter seien ein paar Bäume gefällt worden. Ende März habe der Sturm zwei weitere zu Boden geworfen. Der Wald rund um den Turm gehört Hofers; der Turm selbst der Stadt Langenthal.

Den Einwand, man sehe trotzdem nichts, wischt der Wirt vom Tisch: «Für mich stimmt es so. Und auch die allermeisten Leute stört es nicht.» Ausserdem sei es schon schlimmer gewesen. Er klingt wie ein Chef, der sich schützend vor einen Mitarbeiter stellt, der einen Fehler gemacht hat.

Wunschtraum auf dem Zuckertütchen? Hier überragt der Hochwachtturm die Bäume deutlich. Foto: Adrian Moser

Im Prospekt, den Hofer nun über den Tisch schiebt, ist die Geschichte des Turms zusammengefasst. 1886 wurde zuerst einer aus Holz gebaut, 15 Meter hoch. 1911 wurde er ersetzt durch einen aus Beton. Es ist der Turm, der – nach zwei Sanierungen – heute noch dasteht.

Hofers Eltern haben das Restaurant Traube und das Waldhaus 1958 übernommen. Als Bub hat er an Sonntagen oft den damals noch hölzernen Mast auf den Turm getragen und die Langenthaler Fahne in den Wind gehängt. Es war das Zeichen dafür, dass die Wirtschaft offen ist.

1886 war auf der Hochwacht ein Holzturm gebaut worden. Foto: zvg / Ulrich Hofer

War die Aussicht damals besser? Daran könne er sich nicht erinnern, sagt er und stellt eine interessante Hypothese auf: Selbst wenn es eine grössere Veränderung gegeben hätte, so wäre sie ihm vermutlich gar nicht aufgefallen – «weil ich ja immer da war».

«Es ist ein Phänomen»

Simon Kuert, ehemaliger Pfarrer und Stadtchronist von Langenthal, hat ebenfalls eine enge Beziehung zum Hochwachtturm. Zunächst über seine Grosseltern; sie waren Hofers Vorvorgänger in der Traube. Später hielt er auf dem Platz beim Turm Gottesdienste ab. 2011, hundert Jahre nach dem Bau des Betonturms, verfasste er über die Geschichte der Hochwacht einen längeren Text.

1 / 3 Der Turm gehört der Stadt Langenthal. Foto: Raphael Moser

«Vermutlich schaue ich mit ganz anderen Augen vom Turm herab als jemand, der zum ersten Mal dort oben steht – weil ich weiss, was man früher gesehen hat.» Pfarrer Simon Kuert, ehemaliger Stadtchronist von Langenthal

In den letzten Jahren sei ihm die eingeschränkte Aussicht zuweilen aufgefallen, sagt er. In seiner Erinnerung waren die Bäume früher weniger gross. «Es ist schon ein Phänomen», sinniert Kuert: «Vermutlich schaue ich mit ganz anderen Augen vom Turm herab als jemand, der zum ersten Mal dort oben steht – weil ich weiss, was man früher gesehen hat.»

Kuert dürfte recht haben. Auf eine bessere Aussicht in den Anfangsjahren des Turms deuten ein paar historische Aufnahmen hin. Aber auch der zuständige Revierförster Martin Jäggi ist der Meinung, die Aussicht sei in den Anfängen weniger verstellt gewesen.

Auf einer alten, nicht datierten Aufnahme scheint der Turm die Bäume noch zu überragen. Foto: zvg / Ulrich Hofer

Früher seien die Leute viel stärker auf Brenn- und Bauholz angewiesen gewesen, sagt er. «Alles, was einigermassen nutzbar war, wurde gefällt.» Das heisst, die Bäume wurden geschlagen, bevor sie die Aussicht beeinträchtigten.

Heute versuche man, rund um den Aussichtsturm da und dort Scharten zu schlagen, sagt Jäggi. Seines Wissens habe es vor Jahren von der Stadt Langenthal her Bestrebungen gegeben, diesbezüglich etwas forscher vorzugehen. «Aber den Wald der schönen Aussicht wegen einfach blank legen?», fragt er und gibt die Antwort selber: «Das kommt nicht infrage – der Turm ist der Fremdkörper, nicht der Wald.»

Immerhin wird es in den nächsten Jahren nicht noch schlimmer. Das Höhenwachstum der Bäume auf der Hochwacht sei weitgehend abgeschlossen, sagt der Förster.

Der Hochwachtturm diente in den Kriegsjahren als Fliegerbeobachtungsturm. Foto: Raphael Moser

Nach allem, was Wirt Hofer und Pfarrer Kuert gesagt haben, dürfte das für Leute, die in der Nähe des Turms leben oder ihn regelmässig aufsuchen, ohnehin nicht von Belang sein. Und weil es insgeheim alle wissen, dass der Hochwachtturm als Aussichtsturm nicht mehr viel taugt, scheint er umso mehr gemocht zu werden. Viel wichtiger als die Aussicht ist für sie das, was an seinem Fuss passiert. Dort spielt die Musik. Seit Jahrzehnten. Dort treffen sich die Menschen.

Und wenn es stimmt, was Simon Kuert sagt, wonach man ja weiss, was man vom Hochwachtturm aus sehen würde, wenn man es denn sehen könnte – dann wäre er am Ende doch der speziellste aller Aussichtstürme: der fürs innere Auge.

Die Überragenden

Im Kanton Bern gibt es etwa zwei Dutzend Aussichtstürme. Eine Liste von ihnen ist in der Wikipedia zu finden. Auf dieser Liste figurieren auch das Münster und die beiden Sendetürme Bantiger und Ulmizberg. Und auch kleine Naturbeobachtungsplattformen.

Zu den klassischen Aussichtstürmen zählen neben dem Hochwachtturm sechs weitere Türme von der Blueme ob dem Thunersee bis zum Lyssturm im Seeland. Und ja: Verglichen mit jenem von der Hochwacht, würden sie vermutlich in jeder Bewertung besser abschneiden. Ausser der Moron-Turm im Berner Jura. Der ist geschlossen, weil Stufen abgebrochen sind.

1 / 4 Der Chutzenturm auf dem Frienisberg ist der überragendste der bernischen Aussichtstürme. Er bietet nicht nur eine uneingeschränkte Rundsicht, er hat – in Richtung Seedorf – auch Stärken auf der Halbdistanz. Foto: db

Dölf Barben ist Redaktor im Ressort Region Bern. Er arbeitet seit den 1990er-Jahren als Journalist im Raum Bern. Zu seinen Schwerpunktthemen gehören die Politik auf Stufe Gemeinden und Kanton sowie die Landeskirchen. Mehr Infos @DoelfBarben

Fehler gefunden?Jetzt melden.