Drohender Krieg in der Ukraine – Aussicht auf friedliche Lösung schwindet weiter Auch das Telefonat zwischen Joe Biden und Putin soll keine Entspannung gebracht haben. Jetzt will es Olaf Scholz nochmals versuchen. Martin Suter

Die Spannung nimmt zu: Zwei ukrainische Soldaten patrouillieren mit einem Hund in einem Schützengraben an der Frontlinie bei Zolote. Foto: Evgeni Maloletka (Keystone)

Nach erfolglosen letzten Gesprächen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin ziehen westliche Staaten ihre Vertreter in der Ukraine ab und rufen Landsleute zur Ausreise auf. Neuesten Geheimdienstinformationen zufolge soll Russland mit seiner in Stellung gebrachten Streitmacht einen massiven Angriff auf das Nachbarland starten, womöglich schon am Mittwoch.

In einem Telefonat, das auf amerikanisches Ersuchen von Montag auf gestern Samstag vorgezogen wurde, versuchte US-Präsident Joe Biden erneut, Putin für eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise zu gewinnen. Die zwei Staatschefs sprachen 62 Minuten lang, doch nach ersten Berichten gelang ihnen keine Annäherung.

Biden soll seine Warnung wiederholt haben, im Fall eines Angriffs würden die USA mit ihren westlichen Alliierten «entschlossen reagieren und Russland schnell hohe Kosten auferlegen». Putin soll auf seinen drei ultimativen Kernforderungen beharrt haben: Der Ukraine müsse ein Nato-Beitritt untersagt werden, die Nato dürfe nahe Russland keine Lenkwaffen stationieren, und sie müsse ihre Truppen hinter die vor 1997 vorhandenen Stellungen zurückverlegen.

Angst vor Angriff auf die Ukraine Abo Drohender Krieg zwischen Moskau und Kiew Was im Osten alles auf dem Spiel steht Abo Sechs Szenarien einer Invasion Wo die Ukraine russische Angriffe befürchten muss Ob Biden Näheres über Putins Absichten erfuhr, bleibt offen. Über die diesbezüglichen neuen Erkenntnisse hatte der amerikanische Sicherheitsberater Jake Sullivan am Freitag in einem überraschenden Auftritt vor der Presse berichtet. Danach überschlugen sich die Ereignisse. Die USA riefen ihre über 30’000 Landsleute in der Ukraine auf, das Land innert 48 Stunden zu verlassen. Das Pentagon zog 160 US-Militärinstruktoren ab und verlegte weitere 3000 Soldaten der 82. Luftlandedivision nach Polen. Das Aussendepartement begann damit, das Personal der Botschaft in Kiew auf ein Minimum zu reduzieren. Auch Russland verringerte die Belegschaft seiner diplomatischen Vertretung.

«Die Angelsachsen brauchen einen Krieg, um jeden Preis.» Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Aussenministeriums

Aufrufe an Bürgerinnen und Bürger, sie sollten die Ukraine aus Sicherheitsgründen umgehend verlassen, erliessen auch die Nato-Staaten Grossbritannien, Deutschland, die Niederlande, Kanada, Norwegen, Dänemark sowie der Nichtmitgliedsstaat Neuseeland.

Mit Berufung auf westliche Militärs und Diplomaten schrieb der «Spiegel», US-Geheimdienste hätten Hinweise abgefangen, wonach die russische Führung das Militär für den kommenden Mittwoch vorbereitet habe. Die US-Darstellungen seien «sehr detailliert» und «mit vielen Quellen untermauert» gewesen. Laut «Washington Post» will Putin eine Operation unter falscher Flagge inszenieren, um einen Einmarsch in die Ukraine rechtfertigen zu können. Ein westlicher Diplomat habe gesagt: «Moskau versucht aktiv, einen zu schaffen.»

Ganz in diesem Sinn deutete am Samstag Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, den Abzug von westlichem Botschaftspersonal. «Wir schliessen, da unsere amerikanischen und britischen Kollegen offensichtlich von Militäraktionen wissen, die in der Ukraine vorbereitet werden», schrieb sie in einer Mitteilung. Auf Telegram kritisierte sie die westliche «Hysterie»: «Die Angelsachsen brauchen einen Krieg, um jeden Preis.»

Ukrainische Armee dürfte erbitterten Widerstand leisten

US-Sicherheitsberater Sullivan betonte wiederholt, er wisse nicht, ob Putin eine definitive Entscheidung gefällt habe. Doch eine Militäraktion könne jeden Moment beginnen, auch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele am 20. Februar.

Russland hat vor der östlichen und südlichen Grenze zur Ukraine über 100’000 Soldaten sowie Kampfpanzer, Lenkwaffenwerfer, Transportfahrzeuge und eine Unmenge anderen Kriegsgeräts positioniert. Vor der Nordgrenze in Weissrussland nehmen 30’000 russische Truppen an Manövern teil; vor der südlichen Küste im Schwarzen Meer kreuzen russische Kriegsschiffe, darunter sechs amphibische Angriffsboote.

Konflikt mit Russland Ukraine erhält Waffen aus Grossbritannien Nach der Einschätzung amerikanischer Militärexperten würde die ukrainische Armee der russischen zwar erbitterten Widerstand leisten, könnte sie aber letztlich nicht aufhalten. In den letzten Wochen lieferten die USA und andere Nato-Staaten der Ukraine grosse Mengen Defensivwaffen, darunter Gewehrmunition, Granatwerfer, Antitank-Lenkwaffen und Stinger-Luftabwehrraketen. Ein Krieg um die Ukraine wäre blutig und könnte 50’000 Menschenleben kosten, glauben Fachleute. Für eine Eroberung der ganzen Ukraine sei die vorhandene russische Streitmacht zu klein, meinte ein ehemaliger US-General in einem Fernsehinterview. Ein anderer vermutete, Russland wolle die Ukraine östlich des von Norden nach Süden fliessenden Dnepr besetzen. In diesem Fall wäre auch die an diesem Fluss liegende Hauptstadt Kiew betroffen.

Protest gegen Russland: In der ukrainischen Stadt demonstrieren Menschen gegen die Drohkulisse des riesigen Nachbarlandes. Foto: Evgeni Maloletka (Keystone)

In dieser grössten Stadt der Ukraine geht das Leben vorerst fast unverändert seinen Gang. Nach Korrespondentenberichten sind Kiews Einheimische weniger nervös als jene, die aus dem Ausland stammen. Seit Russland 2014 Teile des Landes besetzte und die Krim-Halbinsel eroberte, sind die Bewohner an die Bedrohungslage gewöhnt. Viele wappnen sich aber in Schiesskursen, und sie studieren Stadtpläne mit Luftschutzbunkern.

Derweil schwinden die Aussichten auf eine friedliche Lösung. Einen weiteren Anlauf unternimmt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz: Er will am Montag den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski treffen und am Dienstag nach Moskau weiterreisen. Anfang Woche hatte eine vergleichbare Pendeldiplomatie des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nichts erbracht.

Alles hängt jetzt davon ab, wie sich der russische Staatschef entscheidet. Die Eindrücke des als Putin-Erklärer bekannten finnischen Präsidenten Sauli Niinistö stimmen nicht zuversichtlich. Als er Putin letzten Herbst vor dem Truppenaufmarsch traf, habe sich sein Verhalten verändert, sagte Niinistö in einem «Spiegel»-Interview. «Er war plötzlich sehr, sehr entschlossen. Ich glaube, er sah eine Gelegenheit und wollte sie ergreifen, um das zu tun, was er schon länger im Kopf mit sich herumtrug.»

