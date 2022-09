Tiefe Quote im Kanton Bern – Aussergewöhnlicher Rückgang bei den Berner Arbeitslosen Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern ist weiter rückläufig und liegt auf sehr tiefem Niveau. Für den Monat August ist das überraschend.

Beratungsgespräch im Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAV in Bern. (Gestellte Szene) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Im Kanton Bern sind im August 8132 Arbeitslose gemeldet gewesen, 262 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote verharrte bei sehr tiefen 1,5 Prozent, wie die kantonale Wirtschaftsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Der Rückgang der Arbeitslosenzahl im Monat August ist aussergewöhnlich. Üblicherweise steigt sie, insbesondere aufgrund derjenigen Personen, die nach der Ausbildung keine Anschlusslösung finden.

In sieben der zehn Verwaltungskreise ging die Arbeitslosigkeit zurück, in den übrigen blieb sie unverändert. Die Spannweite der Arbeitslosenquote geht von 0,4 Prozent in den Oberländer Kreisen Interlaken-Oberhasli und Obersimmental-Saanen bis 2,9 Prozent in Biel/Bienne.

SDA/zec

