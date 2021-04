Super League in Berner Hand – Ausser YB: Wer hat schon einen Plan? Die Young Boys dominieren den Schweizer Fussball wie einst der FC Basel – auch, weil sie von der Orientierungslosigkeit der Konkurrenz profitieren. Dominic Wuillemin

Sie haben gut lachen: Die YB-Spieler Christopher Martins, Ulisses Garcia und Felix Mambimbi (v. l.). Foto: Urs Lindt (freshfocus)

YB kann heute Sonntag mit einem Heimsieg gegen Lugano zum vierten Mal in Folge Meister werden. Gibt Servette in Basel Punkte ab, reicht auch ein Unentschieden. Nur der FC Basel blickt in der Geschichte des Schweizer Fussballs auf eine längere Erfolgsserie (Meister 2010 bis 2017).

Die Gemeinsamkeiten zwischen diesen Dynastien sind offensichtlich: ein klar definiertes Leitbild, eine besonnene Führung, eine kluge Transferstrategie, die nicht durch den aktuellen Trainer bestimmt wird. Wobei YB noch weiter geht als einst der FCB: Der Trainer muss für eine offensive Spielweise stehen und Spieler entwickeln können. Unter Bernhard Heusler und Georg Heitz folgten beim FCB Paulo Sousa auf Murat Yakin, Urs Fischer auf Sousa – grundverschiedene Typen.