Streit um EU-Vertrag – Aussenminister Cassis ist völlig isoliert Sechs Tage vor dem entscheidenden Besuch in Brüssel gibt es im Bundesrat weder einen Plan zur Rettung des Rahmenabkommens noch einen Plan B. Einig ist man sich nur in einem: Ignazio Cassis hat versagt. Arthur Rutishauser , Mischa Aebi , Adrian Schmid

Unterlag im Bundesrat mit 6 zu 1: Ignazio Cassis. Foto: Elia Bianchi /Ti-Press, Keystone

Es war schon fast tragisch, wie Ignazio Cassis am Mittwoch im Bundesrat auflief. Zum zweiten Mal in diesem Monat wollte er einen Plan B vorlegen – für den Fall, dass das heiss umkämpfte institutionelle Rahmenabkommen mit der EU scheitert. Zum zweiten Mal holte er sich eine brutale Niederlage: 6 zu 1. Dabei drängt die Zeit, die EU erwartet von der Schweiz endlich Klartext in Sachen Rahmenabkommen.

Im Bundeshaus ist die Nervosität greifbar. Denn der Bundesrat steht quasi vor dem Nichts. Am Montag wird er an einer notfallmässig einberufenen Sitzung entscheiden müssen, was der Bundespräsident beim Treffen in Brüssel der EU-Chefin Ursula von der Leyen vorschlagen soll. Grundsätzlich ist das Vorgehen von Cassis nachvollziehbar. Weil er nicht mehr daran glaubte, dass das Rahmenabkommen in der Schweiz je von einer Mehrheit der Stimmbürger getragen werden könnte, schlug er seinen Ratskollegen einen Plan B vor. Der sah vor, dass die Verhandlungen zum vorliegenden Rahmenabkommen abgebrochen werden. Gleichzeitig wollte Cassis der EU aber einen Handel mit folgenden Eckpunkten vorschlagen: