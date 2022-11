Der Verlag La Dogana wurde 1981 von Florian Rodari, Peteris Skrebers und Joseph-Guy Cecconi in Genf ins Leben gerufen und spezialisierte sich auf Publikationen von Lyrik. Sein Name geht zurück auf das berühmte Zollgebäude in Venedig und versinnbildlicht die Vision des Austauschs und der Vermittlung zwischen Westschweizer und internationaler Literatur. Der Katalog des Verlags umfasste bis zuletzt über achtzig Werke, u. a. von Philippe Jaccottet, José-Flore Tappy, Jean-Pierre Lemaire, Michel Orcel, Pierre Chappuis, Pierre Voélin und Jean Starobinski sowie Übersetzungen von Dante Alighieri, Emily Dickinson, Rainer Maria Rilke, Anna Achmatowa und Ossip Mandelstam.