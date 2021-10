Nicht erschienen – Ausschuss will Trump-Berater Bannon vor Gericht bringen Steve Bannon hat sich einer Vorladung des Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung der Erstürmung des US-Capitols widersetzt. Das soll nun Folgen haben.

Steve Bannon (rechts) – hier mit dem früheren US-Präsidenten Trump – hat eine Vorladung des Untersuchungsausschusses missachtet. (Archivbild) AFP/Mandel Ngan Will die Aussage seiner Weggefährten vor dem Ausschuss verhindern: Donald Trump. (Archivbild) Getty Images via AFP/Scott Olson US-Präsident Joe Biden hat die Herausgabe von Dokumenten zum Sturm auf das Capitol angeordnet. AFP/Nicholas Kamm 1 / 3

Darum gehts Infos einblenden US-Präsident Joe Biden hat die Herausgabe von Dokumenten zum Sturm von Trumps Anhängern auf das Capitol angeordnet.

Sein Ex-Berater Steve Bannon hat eine Vorladung des Untersuchungsausschusses missachtet.

Nun verlangt ein Bericht, dass Bannon vor Gericht gestellt wird.

Der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Erstürmung des US-Capitols hat sich für strafrechtliche Schritte gegen den rechtspopulistischen Strategen Steve Bannon ausgesprochen. Das Gremium nahm am Dienstag einstimmig einen Bericht an, der die Behinderung des Kongresses durch Bannon feststellt. Der frühere Berater von Ex-Präsident Donald Trump war vergangenen Donnerstag trotz einer Vorladung nicht vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Ereignissen am 6. Januar erschienen.

«Herr Bannon hat keine Rechtsgrundlage, um die rechtmässige Vorladung des Ausschusses zu ignorieren», sagte die stellvertretende Ausschussvorsitzende Liz Cheney.

Nun muss das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus im Plenum entscheiden, ob es eine Art Anzeige gegen Bannon an das Justizministerium überstellt. Dieses müsste dann über eine Anklage gegen den 67-Jährigen entscheiden. Bannon drohen theoretisch bis zu zwölf Monate Haft, wahrscheinlicher wäre aber eine Geldstrafe.

Trump verlangt Schweigen

Radikale Trump-Anhänger hatten das Capitol im Januar gestürmt, als dort der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November zertifiziert werden sollte. Fünf Menschen kamen ums Leben.

Das Repräsentantenhaus richtete in der Folge einen Untersuchungsausschuss ein, um die Hintergründe der Capitol-Erstürmung aufzudecken. Unter anderem sollen frühere Mitarbeiter des Republikaners befragt werden, neben Bannon auch Trumps früherer Stabschef Mark Meadows.

Trump verlangt von ihnen aber, die Aussage zu verweigern. Der Ex-Präsident nimmt für sich ein sogenanntes Exekutivprivileg in Anspruch, das es ihm erlauben würde, gewisse Informationen zurückzuhalten. Die Demokraten argumentieren, dieses Vorrecht bestehe nur für amtierende, nicht aber für frühere Präsidenten.

Trump hat seine Wahlniederlage gegen Biden bis heute nicht anerkannt. Der 75-Jährige verbreitet nach wie vor die Falschbehauptung, er sei durch massiven Wahlbetrug um eine zweite Amtszeit gebracht worden. Der Rechtspopulist, der sich bei der Parteibasis nach wie vor grosser Beliebtheit erfreut, flirtet immer wieder öffentlich mit einer möglichen Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024.

AFP/chk

