Analyse zum EU-Rahmenabkommen – Ausreden, Selbstlügen und Souveränitätskitsch Geschieht nicht noch ein Wunder, wird das wohl nichts mit dem Rahmenabkommen. Vier unbequeme Lehren aus dem europapolitischen Debakel, das sich abzeichnet. Meinung Patrick Feuz

Gelingt zwischen Bern und Brüssel in letzter Minute noch eine Einigung? Es sieht im Moment nicht danach aus. Foto: Keystone

Im Schatten von Corona hat sich eine zweite Sturmfront aufgebaut. Sie wird die Menschen in der Schweiz weniger direkt treffen, aber langfristig ist ihr Verwüstungspotenzial ebenfalls gross. Vielleicht zieht sie vorbei – falls Bern und Brüssel im Streit um das Rahmenabkommen in letzter Minute doch noch eine befriedigende Lösung finden. Wahrscheinlich ist aber der Versuch, den erfolgreichen bilateralen Weg institutionell zu verankern, gescheitert. Wer ist schuld? Was ist passiert?

Die Mär vom führungsschwachen Bundesrat

Statt entschlossen die Fahne in die Hand zu nehmen, so der Vorwurf aus Wirtschaftskreisen, habe sich der Bundesrat in immer neue Konsultationen geflüchtet – und so das innenpolitische Zerreden des Abkommens begünstigt. Kurz: Führungsschwache Regierung verpasst richtigen Moment.