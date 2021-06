Wimbledon und Corona – Ausnahmezustand in der Tennisblase Am wichtigsten Grand-Slam-Turnier ist nach der Corona-Pause fast nichts mehr wie zuvor. Und schon hat die Blase Risse. René Stauffer aus London

Sogar der Rasen ist anders als üblich: Novak Djokovic rutscht in der Startpartie immer wieder aus, kommt aber durch. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Auf die Vorfreude, dass nach 715 Tagen Unterbruch in Wimbledon wieder um die Championships gespielt wird, folgte am Starttag die Ernüchterung. Ein hartnäckiger britischer Landregen verzögerte den Spielbeginn auf den Aussenplätzen um fast fünf Stunden. BBC 2 füllte sein Programm, indem es nochmals zeigte, wie Roger Federer den Final von 2019 gegen Novak Djokovic im Tiebreak des fünften Satzes doch noch 12:13 verlor.

So begann denn Wimbledon für einmal als Hallenturnier, und es trifft sich gut, dass neben dem Centre Court auch Court 1 überdacht ist. Die Wetteraussichten sind für die ganze Woche durchzogen, dabei war die Sonne in London schon in den letzten Tagen kaum zu sehen. Das erste Stimmungstief hatte viele der Spielerinnen und Spieler denn auch schon vergangene Woche erreicht. Nicht nur wegen des Wetters.