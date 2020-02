Wer pöbelt vulgärer als Donald Trump?

Hugo Chavez äussert sich unflätig über die ungeliebten Amerikaner.

Vulgaritäten haben sich zwar auch traditionelle Politiker schon geleistet, man denke etwa an Joschka Fischers unvergessliches «Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch». Aber es ist offensichtlich, dass besonders jene Politiker gerne in die unterste Schublade greifen, die man gemeinhin als populistisch bezeichnet.

Obszönität als politische Strategie: Ein Fäkalspruch unterstreicht, dass Populisten den Tabubruch und das Disruptive, die sie politisch propagandieren, auch verbal wagen. Pöbelnd signalisieren sie Verbundenheit mit dem einfachen Volk, fluchend distanzieren sie sich von der verhassten Elite, gebärden sich als authentische Aussenseiter, verhöhnen die politische Korrektheit. Sie sagen, was sie eigentlich nicht sagen dürften, zum feixenden Gaudi ihrer Anhänger - und zur Entrüstung der sogenannt Wohlmeinenden. Sich um deren Reaktion demonstrativ zu foutieren, im Wissen, dass ihnen letztlich nichts geschehen wird - das ist ein fetter Spuckbatzen mitten ins Gesicht des Systems.

Der deutsche Soziologe Wolfgang Sofsky schreibt in einem Essay mit dem Titel «Vulgarität - die Anpassung nach unten»: «Vulgarität ist die Extremform der Unhöflichkeit. Sie missachtet jede Etikette - im Namen der Wahrhaftigkeit, Natürlichkeit oder der lebensfrohen Geselligkeit.»

Wer vulgär ist, wirkt kompetenter

Vor knapp sechs Jahren haben die beiden italienischen Psychologinnen Nicoletta Cavazza und Margherita Guidetti eine Studie verfasst, die im «Journal of Language and Social Psychology» veröffentlicht wurde. Sie haben den Teilnehmenden fiktive Blogs von fiktiven Kandidaten vorgelegt. In einem Text stehen die Wörter «scheisswütend» und «Scheisse», im anderen nicht. Resultat: Wer die Vulgärausdrücke benutzt, wird als ehrlicher, vertrauenswürdiger und kompetenter eingestuft - aber nur, wenn es sich beim Kandidierenden um einen Mann handelt. Bei einer Politikerin tritt dieser Effekt nicht auf.

Vulgarität ist ein Spuckbatzen mitten ins Gesicht des verhassten Systems.

Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek bezeichnet Manieren als «dünne Linie, welche die Barbarei von der Zivilisation trennt». Auf welcher Seite dieser Linie steht Jair Bolsonaro? Die brasilianische Zeitung Folha de São Paulo, bei der die geschmähte Journalistin Patrícia Campos Mello arbeitet, schrieb: «Der Präsident der Republik verhöhnt die Würde, die Ehre und den Anstand, den das Gesetz vom Inhaber des Präsidentenamtes verlangt.»

Der Satz wird Bolsonaro gefreut haben.